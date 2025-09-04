Radio Renașterea

ASCULTĂ

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Semenului tău să îi spui – Ești Biserica lui Hristos, ca şi mine | Părintele Gheoghe Calciu-Dumitreasa

Vorbe de înțelepciune

Părintele Gheoghe Calciu-Dumitreasa:

„Să-l simţi pe semenul tău alături de tine, mereu prezent , şi să nu te întrebi niciodată: „Cine este omul acesta?” , ci să-ţi spui „Nu este străin. Este fratele meu. Este Biserica lui Hristos, ca şi mine”.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Vorbe de înțelepciune