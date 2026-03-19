La Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca, joi, 19 martie 2026, a avut loc semnarea contractului de lucrări pentru proiectul „Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca”, cod SMIS 302121, în valoare de 41.708.146,74 lei. Contractul a fost semnat între firma S.C. Decorint S.R.L., care a câștigat licitația și va executa lucrările, și Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în calitatea de beneficiar al proiectului.

În deschidere, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de bun venit și a vorbit despre rolul și importanța istorică a Catedralei Mitropolitane.

De asemenea, alocuțiuni au rostit domnul Marcel-Ioan Boloș, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, domnul ing. Tibor-Istvan Konti, în calitate de constructor și administrator al firmei de executare a lucrărilor S.C. Decorint S.R.L., și domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Clujului și managerul de proiect.

La eveniment au participat membrii Permanenței Consiliului Eparhial, în frunte cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, precum și alți invitați.

Proiectul „Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca” implică, pe de o parte, valorificarea sustenabilă a patrimoniului istoric prin restaurarea catedralei, iar pe de altă parte, presupune introducerea acestui important monument de artă românească în circuitul turistic prin implementarea unei soluții de acces la cele două galerii de peste naos și la spațiul dintre cele două cupole peste pronaos, după cum au precizat reprezentanții echipei de implementare a proiectului.

Intervențiile propuse prin proiect vizează:

– reabilitarea structurii de rezistență;

– intervenții structurale necesare realizării obiectivelor arhitecturale propuse;

– realizarea ansamblului de scări și pasarele care vor deservi traseul turistic, ce urmează a fi amplasate pe elementele de beton armat prezente pe traseu;

– reabilitarea spațiilor interioare în special la: pronaos, naos și altar;

– reabilitarea spațiilor interioare dispuse la nivelul subsolului;

– continuarea lucrărilor de pictură în tehnica mozaic;

– plastica arhitecturală de fațadă, registrul compozițional al ferestrelor, registrul decorativ superior;

– conservarea și restaurarea tâmplăriei metalice.

Perioada de implementare a proiectului este de 60 luni, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2028. Valoarea totală a proiectului este de 56.895.027,45 lei, din care 28.706.269,02 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională, 5.065.812,19 lei din bugetul național și diferența din cofinanțare.

În data de 22 decembrie 2023, la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca, a avut loc evenimentul prilejuit de semnarea și prezentarea proiectului „Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj, SMIS 302121", în baza contractului de finanțare semnat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027, și Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în calitatea de beneficiar al finanțării.

Scurt istoric

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, este unul dintre cele mai importante monumente de artă românească din Ardeal, un edificiu monumental înălțat după Marea Unire de la 1 decembrie 1918, construit în stil neobizantin, cu elemente româneşti, între anii 1923-1933, la iniţiativa şi sub îndrumarea vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Ivan. Catedrala a fost închinată Adormirii Maicii Domnului și a fost zidită spre amintirea zilei de 15 august 1916, când oștile române au intrat în pământul Ardealului robit de veacuri, pentru înfăptuirea unității neamului. Lucrările de construcție au început în data de 10 septembrie 1923, iar în data de 7 octombrie 1923 a fost pusă piatra de temelie a Catedralei, urmând ca după 10 ani să fie încheiat procesul de ridicare. La sfinţirea acesteia, în data de 5 noiembrie 1933, au participat Patriarhul Miron Cristea, Regele Carol al II-lea, Marele Voievod Mihai, Principele Nicolae, Primul-ministru Alexandru Vaida-Voevod, membri ai Guvernului şi mari demnitari ai Statului Român.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului