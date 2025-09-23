Sensurile textului, contextul și locurile paralele P1

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00- 19:30.
Un sens al Crucii în care este oglindită întreaga noastră viață | Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci
Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 Luarea crucii și urmarea lui Hristos „Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va...