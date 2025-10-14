Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Studiu biblic

Sensurile textului, contextul și locurile paralele P4

de | oct. 14, 2025

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00- 19:30.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Sensurile textului, contextul și locurile paralele P4
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/steliantofana/" target="_self">Pr. Prof. Stelian Tofană</a>

Pr. Prof. Stelian Tofană

Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, titularul catedrei de „Studiul Noului Testament”.

Emisiuni recente

Prezenţa Cuvioasei Parascheva în istoria Europei creştine

Prezenţa Cuvioasei Parascheva în istoria Europei creştine

An de an, în data de 14 octombrie, creștinătatea răsăriteană sărbătorește, celebrează cu slujbe frumoase, cu hramuri deosebite, pe una dintre cele mai cunoscute sfinte ale Europei creștine. Este vorba despre Cuvioasa Parascheva.  Creștinii de aici, din tot ținutul...

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii V

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii V

Ne aplecăm și în această emisiune asupra temei Timpul sfințit în viața Bisericii. Timpul din viața Bisericii este diferit de timpul cotidian, măcar că se măsoară în aceleași unități de timp. Este unul de o calitate diferită dată de trăirea relației cu Dumnezeu. Din...

Pilda seminței și calitatea pământului semănat | Duminica a 21-a după Rusalii

Rațiunea nu primește, iar inima nu poate | Duminica a 19-a după Rusalii

Ev. Luca 6, 31-36 Predica de pe munte - Iubirea vrășmașilor „Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor...

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ