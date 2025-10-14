Sensurile textului, contextul și locurile paralele P4

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00- 19:30.
Prezenţa Cuvioasei Parascheva în istoria Europei creştine
An de an, în data de 14 octombrie, creștinătatea răsăriteană sărbătorește, celebrează cu slujbe frumoase, cu hramuri deosebite, pe una dintre cele mai cunoscute sfinte ale Europei creștine. Este vorba despre Cuvioasa Parascheva. Creștinii de aici, din tot ținutul...