Sensurile textului, contextul și locurile paralele P6

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00- 19:30.
Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Sfânta Liturghie
În această emisiune vom vorbi despre rugăciune. Aceasta este vitală pentru omul credincios și definește poate cel mai plenar relația omului cu Dumnezeu. Ea are și un caracter particular dar și unul public; cu alte cuvinte ne rugăm și acasă dar ne rugăm și la biserică....