Seri duhovnicești în perioada Postului Mare, la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bistrița

Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bistrița organizează, pe parcursul Postului Mare, o serie de seri duhovnicești, menite să ofere credincioșilor prilej de rugăciune, întărire sufletească și aprofundare a sensurilor acestei perioade liturgice.

Întâlnirile vor avea loc în fiecare seară de joi, începând cu ora 18.00, și vor debuta cu Taina Sfântului Maslu, urmată de un cuvânt duhovnicesc rostit de invitați speciali.

Programul anunțat este următorul:

Joi, 26 februarie – Pr. Protos. Mihail Nagy, duhovnicul Mănăstirii Salva

Joi, 5 martie – Pr. Arhim. Chiril Zegrean, starețul Mănăstirii Rebra-Parva

Joi, 12 martie – Pr. Protos. Paisie Pașcu, duhovnicul Mănăstirii Strâmba

Joi, 19 martie – Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Joi, 26 martie – Pr. Prof. Univ. Dr. Arhim. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Joi, 2 aprilie – Pr. Arhim. Paisie Iloaie, starețul Mănăstirii Nușeni

După fiecare cuvânt duhovnicesc, programul va continua cu interpretarea unor pricesne specifice perioadei Postului Mare, într-un demers care îmbină rugăciunea, reflecția și cântarea religioasă.

Prin această inițiativă, Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” oferă comunității bistrițene un cadru de comuniune și meditație, invitând credincioșii să trăiască mai intens drumul duhovnicesc spre sărbătoarea Învierii Domnului.