Seri duhovnicești la Catedrala Coroana din Bistrița, în perioada Postului Nașterii Domnului

Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa şi Catedrala Coroana organizează un program de întâlniri duhovnicești, în perioada Postului Nașterii Domnului, cu invitaţi speciali.

Prin aceste seri duhovnicești, credincioșii sunt invitați să aprofundeze viața creștină, să primească îndrumare spirituală și să dezbată teme de actualitate alături de duhovnici, preoți și profesori de renume.

Evenimentele vor avea loc în fiecare seară de vineri din perioada Postului Crăciunului, în Catedrala Coroana din Bistriţa, de la ora 17:00, cu săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, după care invitaţii vor rosti un cuvânt de învăţătură.

În cadrul întâlnirii, participanții pot adresa întrebări legate fie de tema prezentată, fie de preocupările și frământările lor spirituale.

Programul serilor duhovniceşti:

1. Vineri 14 Noiembrie – Părintele Arhimandrit Chiril Zăgrean – Starețul Mănăstirii Rebra-Parva.

2.Vineri 21 Noiembrie – Părintele Protosinghelul Gavriil Horţ – Duhovnicul Mănăstirii Piatra Fântânele.

3. Vineri 28 Noiembrie – Părintele Protosinghel Paisie Paşcu – Duhovnicul Mănăstirii Strâmba.

4. Vineri 5 Decembrie – Părintele Prof. Arhimandrit Simeon Pintea – Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca şi Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

5. Vineri 12 Decembrie – Părintele Arhimandrit Paisie Iloaie – Stareţul Mănăstirii Nuşeni.