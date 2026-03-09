Serile duhovnicești din Postul Mare de la Beclean

Protopopiatul Ortodox Român Beclean, împreună cu Cercul Preoțesc Beclean, organizează în această perioadă Serile duhovnicești din Postul Mare, o serie de întâlniri duhovnicești dedicate credincioșilor, găzduite de Catedrala Ortodoxă „Sfântul Apostol Andrei” din Beclean.

Invitatul special al acestor seri duhovnicești va fi Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care va susține cuvânt de învățătură în data de 19 martie.

Alături de ierarh, în cadrul întâlnirilor din Postul Mare mai susțin cuvinte duhovnicești mai mulți invitați din mediul teologic și academic: pr. lect. univ. dr. Paul Siladi (5 martie), arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea (12 martie), pr. lect. univ. dr. Bogdan Ivanov (26 martie) și pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci (2 aprilie).

Serile duhovnicești au loc în fiecare zi de joi din Postul Mare, începând cu ora 18:00, și își propun să ofere preoților și credincioșilor un prilej de rugăciune, reflecție și întărire duhovnicească în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului.