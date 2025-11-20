Servicii gratuite de evaluare respiratorie la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, va organiza sâmbătă, 22 noiembrie a.c., o sesiune specială de spirometrii gratuite, realizate cu aparatură modernă și interpretate de către un specialist în pneumologie.

Acțiunea care va avea loc în intervalul orar 9:00 – 15:00, în cadrul spitalului situat pe strada B.P. Hașdeu nr. 6, va consta în efectuarea și interpretarea testului funcțional respirator și nu va include consult pneumologic. Aceasta se adresează tuturor persoanelor interesate să își evalueze funcția pulmonară, accesul fiind gratuit, fără programare în prealabil, în limita locurilor disponibile.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Salut această inițiativă extrem de benefică, al cărei rol este acela de a depista și diagnostica precoce afecțiuni pulmonare. Încurajăm, o dată în plus, întreaga comunitate clujeană, și nu numai, să acorde o atenție sporită sănătății respiratorii. Prevenția, educația și controalele medicale periodice sunt foarte importante întrucât cresc șansele de vindecare și pot salva vieți.”

Spirometria este o metodă rapidă, neinvazivă și nedureroasă care măsoară capacitatea respiratorie și ajută la diagnosticarea unor afecțiuni precum bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC), astmul bronșic și boli interstițiale pulmonare. Efectuarea periodică a spirometriei este recomandată fumătorilor, persoanelor expuse la poluare sau noxe profesionale, dar și celor care prezintă simptome respiratorii persistente.

Sesiunea de spirometrii gratuite va avea loc în contextul în care luna noiembrie este dedicată sănătății plămânilor, iar cu acest prilej Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” își reafirmă angajamentul față de prevenția și depistarea timpurie a bolilor respiratorii.

* * *

Bolile pulmonare reprezintă o problemă majoră la nivel global, fiind a treia cauză de deces, ce provoacă aproximativ patru milioane de decese pe an. Din acest total, BPOC este responsabilă pentru peste 3,3 milioane de decese anual. În plus, se estimează că peste 200 de milioane de oameni trăiesc cu BPOC, iar prevalența globală rămâne ridicată. Simultan, astmul afectează în lume aproximativ 262 de milioane de persoane, iar în anul 2019 au fost raportate aproape 500.000 de decese cauzate de această boală. Problema este agravată de subdiagnostic: multe cazuri de BPOC și astm nu sunt descoperite la timp pentru că simptome precum tusea cronică, oboseala sau dificultățile de respirație sunt adesea trecute cu vederea. Această întârziere în diagnosticare reduce semnificativ eficacitatea tratamentelor și afectează calitatea vieții pacienților.

Pe plan internațional, luna noiembrie este dedicată campaniei de conștientizare a cancerului pulmonar, evidențiind importanța prevenirii și diagnosticării timpurii. Cancerul pulmonar este principala cauză de mortalitate oncologică, afectând anual milioane de persoane, în special din cauza diagnosticării tardive. Noiembrie este o lună dedicată informării și prevenirii bolilor respiratorii, fiind marcată prin Ziua Mondială a Pneumoniei – 12 noiembrie, Ziua Mondială BPOC – 18 noiembrie și Ziua Națională Fără Tutun – 20 noiembrie.