Servicii oferite elevilor de CTP în parteneriat cu Primăria Cluj

Compania de Transport Public Cluj Napoca (CTP), în colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, anunță onoratul nostru public călător că programul pentru transportul elevilor din clasele 0 – IV către și dinspre școală continuă și în cursul acestui an.

CTP asigură acest serviciu public de transport al micuților elevi clujeni, la timp și în siguranță, cu autobuze dedicate, noi și moderne, care circulă pe 14 trasee.

De asemenea, tot în baza unei politici publice a Primăriei Cluj Napoca, CTP asigură transportul prompt și în siguranță la școli și licee al elevilor din clasele a V-a și a XII-a prin mijloace de transport sigure și dedicate acestora, având inscripția “TRANSPORT ELEVI”.

Aceste mijloace de transport public au plecări dupa ora 7 dimineața din toate cartierele către unitățile școlare aflate fie în zona centrală, fie în alte cartiere. Reîntoarcerea spre casă al acestor mijloace de transport dedicate elevilor mari se face în jurul orei 14:00.

Liniile pe care sunt alocate mijloace de transport destinate exclusiv transportului de elevi (clasele V-XII) sunt următoarele:

linii autobuz: 9, 24, 30, 31, 35, 39, 42, 43B;

linii troleibuz: 3, 5, 6, 25;

linii tramvaie: 101,102.

Vă reamintim că în baza unei alte politici publice a Municipalității clujene, toți elevii clujeni, de la clasa pregătitoare, la clasa a XII-a, curs de zi, din învățmântul de stat și particular, care au domiciliu pe raza U.A.T. Cluj-Napoca, beneficiază de abonamente gratuite cu un număr de 120 caălătorii pe lună.

Elevii orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de abonamente gratuite pe toate liniile, în baza HCL 194/11.05.2010.

De asemenea, Primăria subvenționează transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fanațelor, respectiv zona Pata Rât către/dinspre unitățile de învățământ din Cluj-Napoca.

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul companiei sau aplicatia Tranzy, o aplicație de mobilitate urbană .

Precizăm că Municipiul Cluj-Napoca este singurul oraș din țară care asigură, prin intermediul CTP, transportul persoanelor nedeplasabile sau cu dizabilități neuro-motorii. Acest transport se efectuează cu microbuze special dotate. Participarea deplina a persoanelor cu dizabilități la viaţa economică și socială este un fapt firesc în comunitatea noastră și un serviciu pe care suntem onorați să-l practicăm pentru a le veni în ajutor și pentru a le asigura accesul neîngrădit la mediul social, economic si cultural, la sănătate și educaţie.

Primăria Cluj Napoca și CTP cred, și acționează în acest sens, ca persoanelor cu dizabilități să li se asigure posibilitatea de a se bucura pe deplin de toate drepturile si libertaţile fundamentale ale omului prin mobilitate.

Semenilor noștri cu dizabilități sau incapacitate de deplasare ne străduim zi de zi să le asigurăm condiții cât mai bune și adaptate nevoilor acestora de mobilitate și deplasare în siguranță spre destinația pe care o vor avea.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. dispune de două microbuze special adaptate pentru transportul persoanelor cu handicap locomotor grav si a însoţitorilor acestora. Microbuzele sunt dotate cu o rampă acţionată electric, cu ajutorul căreia persoanele aflate în carucioare pot fi urcate și coborâte din autovehicul.

Programele de transport si traseele sunt stabilite la inceput de an scolar de Direcţia de Asistenţa Sociala si Medicala in colaborare cu CTP Cluj-Napoca SA, pe baza cererilor formulate de asociaţiile, fundaţiile si ONG-urilor cu activitate in domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilitaţi. Este de mentionat faptul ca toate mijloacele de transport din flota C.T.P. Cluj-Napoca S.A. sunt configurate spre a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati neuromotorii in salon.

Toate autobuzele, tramvaiele, troleibuzele si autobuzele electrice sunt cu podea joasa si dotate cu rampa de acces pentru fotoliile rulante ale persoanelor cu dizabilitati. In salon exista, de asemenea, un loc special amenajat pentru fotolii rulante si pentru landourile pentru copii. Pentru urcarea in mijlocul de transport, persoanele care se deplaseaza in fotoliu rulant trebuie sa anunte conducatorul auto prin apasarea unui buton din exteriorul mijlocului de transport in dreptul caruia exista o pictograma standard pentru ”fotoliu rulant”. In urma actionarii acestui buton, conducatorul auto se va asigura de faptul ca persoana care se deplaseaza in fotoliu rulant sa fie in siguranta in mometul urcarii in mijlocul de transport, de asemenea si in momentul coborarii.

Alaturi de mobilitate si de sprijinul in deplasare, un mecanism foarte important pentru a putea vorbi despre o viaţa independenta consta in asigurarea mijloacelor de comunicare corespunzatoare.

În acest sens, pentru informarea persoanelor cu deficiente de auz, majoritatea mijloacelor de transport utilizeaza afisaje de traseu exterioare cu LED-uri (fata, spate si lateral), indicator vizual interior de statii cu LED-uri, dar si monitoare tip LCD extrawide pentru vizualizarea intregului traseu, a tuturor statiilor si a pozitiei curente a mijlocului de transport pe traseu.

Pentru a veni in sprijinul persoanelor cu deficiente de vedere, care se afla in interiorul salonului, exista un anunt vocal in salon care prezinta urmatoarea statie. Persoanele care doresc sa se deplaseze catre o anumita directie si se afla in statie, se pot ghida dupa anuntul vocal exterior a numarului de linie si a directiei de deplasare, de ex. ” A sosit linia…se deplaseaza catre….”

Primaria Cluj-Napoca și CTP sprijina accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati la viata sociala, iar asigurarea accesului la mijloace de transport este parte integranta din asigurarea accesului la spatiul public și la mobilitate spatiala.

Noi, cei de la CTP, acționăm și ne străduim zilnic să asigurăm accesul prompt și sigur la serviciul de transport public în comun fiecărui cățean clujean și din zona metropolitană.

Vă mulțumim că alegeți serviciile noastre pentru a avea o calitate a vieții mai bună în comunitatea noastră.

Departamentul Exploatare, CTP Cluj-Napoca