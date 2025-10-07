Serviciul de telemedicină ALOPEDI, apelat de peste 9.000 de părinți în primele nouă luni ale acestui an

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, împreună cu reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii care gestionează serviciul de call center ALOPEDI 0364-917, au realizat o analiză a activității derulate în primele trei trimestre ale anului 2025 prin intermediul proiectului destinat obținerii sfaturilor medicale pediatrice.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Faptul că atât de mulți părinți au încredere în sfaturile și recomandările medicale prompte ale specialiștilor care deservesc ALOPEDI, serviciul nostru non-stop de telemedicină fiind tot mai cunoscut și în afara județului Cluj, ne bucură și ne responsabilizează și mai mult. E important să reamintim părinților că serviciul de call center pentru urgențe pediatrice este disponibil 24 de ore din 24, șapte zile din șapte.”

ALOPEDI 0364-917 a fost apelat în primele nouă luni ale acestui an de 9.064 de părinți, 33,34% dintre apeluri provenind din afara județului Cluj.

După analizarea răspunsurilor la un set de întrebări adresate părinților de către medicul de gardă ALOPEDI, marea majoritate a solicitărilor, respectiv 70,08% dintre acestea, s-au finalizat cu recomandări ce au permis îngrijirea copiilor la domiciliu, iar părinților li s-au explicat care sunt semnele la apariția cărora trebuie să se adreseze medicului. De asemenea, 8,12% dintre copii au fost îndrumați către medic în vederea unui consult imediat, 13 copii au necesitat intervenția la domiciliu a serviciilor de urgență, iar 1.963 de copii au fost îndrumați pentru consult la medicul de familie a doua zi.

Febra rămâne principalul motiv de solicitare a sfatului medical al profesioniștilor cu experiență în evaluarea telefonică a gravității stării copilului bolnav – 25,51% dintre apeluri, urmată de vărsături și diaree.

În contextul în care numeroși părinți apelează ALOPEDI 0364-917 pentru a primi sfaturi privind îngrijirea copilului sănătos sau modul de administrare a medicamentelor deja prescrise în urma unui consult medical, specialiștii care deservesc serviciul de call center pentru urgențe pediatrice încurajează părinții să solicite medicilor care îngrijesc copiii să le explice în mod repetat recomandările de îngrijire la domiciliu, un aspect important al asistenței medicale.