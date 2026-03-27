Sesiunea științifică națională „Două decenii de Mitropolie la Cluj: tradiție și actualitate”

Pentru a marca împlinirea a 20 de ani de existență a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, vineri, 27 martie 2026, la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat sesiunea științifică națională intitulată „Două decenii de Mitropolie la Cluj: tradiție și actualitate”.

La data de 25 martie 2006, de sărbătoarea Bunei Vestiri, a fost proclamată în mod festiv înființarea Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior, din anul 2012, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, în baza unor considerente pastorale, misionare și culturale ale societății românești contemporane. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului își au rădăcinile în vechea Mitropolie de la Feleac, ctitorită la finele veacului al XV-lea de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și ocrotită de urmașii săi.

Evenimentul academic s-a desfășurat începând cu ora 11:00 și a fost organizat în colaborare cu Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan” a laicilor intelectuali din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

În deschiderea manifestării, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pornind de la versetul scripturistic „să fim mulțumitori și astfel să-I aducem lui Dumnezeu închinare plăcută, cu evlavie și cu sfială” (Evrei 12, 28), a rostit un cuvânt de binecuvântare și a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra Eparhiei. Totodată, ierarhul a subliniat aspectele istorice ale (re)înființării Mitropoliei Clujului, de obârșie ștefaniană, evocând și evenimentele de acum 20 de ani, care au marcat concretizarea acestui demers.

De asemenea, în calitate de co-organizatori ai evenimentului, au rostit alocuțiuni arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul UBB Cluj-Napoca, și prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, președinte al Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan” și membru al Adunării Naționale Bisericești.

Cu acest prilej, prof. univ. dr. Ioan Bolovan a prezentat „Calendarul Renașterea 2026”, un anuar care continuă tradiția „Calendarului Eparhiei Ortodoxe a Clujului” și a „Calendarului creștinului de lege răsăriteană”, apărute în perioada interbelică. Calendarul, tipărit la Editura Renașterea, cuprinde mai multe articole despre viața bisericească și laică din cuprinsul Eparhiei. Printre temele de actualitate abordate se numără aniversarea a 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului, împlinirea a 15 ani de arhierie a Părintelui Mitropolit Andrei la Cluj-Napoca, precum și 160 de ani de la fondarea Academiei Române, alături de alte subiecte de interes. Volumul este îngrijit de vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului, părintele Dumitru Boca, și de consilierul cultural, părintele Cornel Coprean.

În continuare, despre importanța istorică și rolul Mitropoliei Clujului în viața Bisericii și a societății au susținut prelegeri următorii invitați:

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care a prezentat comunicarea „Ștefan cel Mare, biserica mitropolitană și ferecătura de la 1498 a Tetraevangheliarului”;

Marius Porumb, de la Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, care a vorbit pe tema „Mitropolia din Dealul Feleacului”;

habil. Alexandru Simon, cercetător științific la Centrul de Studii Transilvane, cu referatul „Oamenii de pe domeniul regal al Feleacului (ante 1367 – post 1526)”;

dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, istoric și cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, care a prezentat comunicarea „Înființarea Mitropoliei Clujului, argumentele arhiepiscopului Bartolomeu Anania”.

Tetraevanghelul Mitropoliei din Feleac 1498

De asemenea, o alocuțiune a rostit și domnul Ioan Rus, care, din partea Fundației Transilvania Leaders și împreună cu reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile, i-a oferit Părintelui Mitropolit Andrei un exemplar unic al lucrării „Tetraevanghelul Mitropoliei din Feleac – 1498”, un omagiu editorial dedicat împlinirii a 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului (25 martie 2006). Volumul a fost realizat prin purtarea de grijă a Fundației Transilvania Leaders și cuprinde un cuvânt de însoțire semnat de acad. Ioan-Aurel Pop și dr. Alexandru Simon.

Lucrarea reproduce pagini din „Tetraevanghelul de la Sucevița” (Mănăstirea Sucevița, 1595/2018), singura reprezentare ortodoxă a lui Ștefan cel Mare în veșminte apusene, păstrată în „Tetraevanghelul de la Humor”, Putna (1473), precum și coperta originală a „Tetraevanghelului Mitropoliei din Feleac” (1498), conform notei editoriale.

Sesiunea științifică națională a fost moderată de părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.

La eveniment au fost prezenți Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, reprezentanți ai mediului academic, numeroși clerici, teologi, istorici, oameni de cultură și credincioși clujeni.

Expoziție foto-documentară

Tot vineri, în cadrul sesiunii științifice, a fost vernisată expoziția foto-documentară „Trecut și viitor – Două decenii de Mitropolie la Cluj”, care poate fi vizitată în perioada 24 martie – 19 aprilie 2026.

Expoziția cuprinde 13 planșe, oferind privitorului o retrospectivă vizuală a evenimentelor din zilele de 24 și 25 martie 2006, când a avut loc proclamarea festivă a înființării Mitropoliei, precum și procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Nicula. Totodată, pentru prima dată, vizitatorii au prilejul de a vedea, în original, Tomosul Sinodal emis cu ocazia întemeierii Mitropoliei clujene, document de referință, cu o deosebită valoare istorică și simbolică.

Evenimente religioase și culturale aniversare

Cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, la împlinirea a 20 de ani de la înființarea mitropoliei, precum și a 15 ani de slujire arhierească la Cluj a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Arhiepiscopia Clujului organizează o serie de manifestări religioase și culturale menite să marcheze aceste momente.

Manifestările au debutat în ajunul hramului, pe 24 martie, la Catedrala Mitropolitană, unde, de la ora 18:00, a fost oficiată slujba Pavecerniței Mari cu Litie. Ulterior, de la ora 19:30, la Muzeul Mitropoliei Clujului au fost lansate două volume intitulate „Omilii catehetice”, apărute în acest an la Editura Renașterea, avându-l ca autor pe Părintele Mitropolit Andrei.

Miercuri, 25 martie, de praznicul Bunei Vestiri, începând cu ora 9:30, un sobor de 11 ierarhi a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Miercuri seara, de la ora 18:00, la Sala Radio Cluj, Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și Radio România Cluj, a organizat cea de-a cincea ediție a concertului de pricesne, muzică religioasă și cultă „Tradiții clujene, de Buna Vestire”.

Tot în seria manifestărilor prilejuite de împlinirea a 20 de ani de existență a Mitropoliei Clujului, vineri, 17 aprilie 2026, de la ora 18:30, în Sala mare a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, va avea loc Concertul vocal-simfonic „Oratoriul Bizantin de Paști – Patimile și Învierea Domnului” de Paul Constantinescu.

Scurt istoric

La data de 25 martie 2006, de sărbătoarea Bunei Vestiri, a fost proclamată în mod festiv înființarea Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior, din anul 2012, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, în baza unor considerente pastorale, misionare și culturale ale societății românești contemporane. Tot în acea zi, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu l-a întronizat pe primul mitropolit al acesteia, în persoana vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. În anul 2011, tot într-o zi de 25 martie, a fost instalat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca cel de-al doilea Mitropolit al Clujului.

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului își au rădăcinile în vechea Mitropolie de la Feleac, ctitorită la finele veacului al XV-lea de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și ocrotită de urmașii săi.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului