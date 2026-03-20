Sesiunea științifică națională „Două decenii de Mitropolie la Cluj: tradiție și actualitate”

Pentru a sărbători 20 ani de existență a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, Arhiepiscopia Clujului va organiza vineri, 27 martie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Mitropoliei Clujului, Sesiunea științifică națională intitulată „Două decenii de Mitropolie la Cluj: tradiție și actualitate”, care să marcheze acest jubileu din istoria ei.

Manifestarea este organizată în colaborare cu Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” și Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan”. În cadrul sesiunii vor lua cuvântul: Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, şi vor susține comunicări: președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, acad. Marius Porumb, CȘ I Dr. Habil. Alexandru Simon și CȘ II diac. dr. Mircea-Gheorghe Abrudan.

La data de 25 martie 2006, la praznicul Bunei Vestiri, a avut loc proclamarea solemnă a Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Evenimentul nașterii noii mitropolii transilvănene este ancorat în viziunea și voința istorică exprimată de Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, de Octavian Goga sau de Patriarhul Miron Cristea. De asemenea, ziua de 25 martie a devenit, prin actul providențial al restaurării Mitropoliei Clujului, o sărbătoare pentru întreaga Transilvanie, ea marcând momentul întronizării primului Mitropolit, Bartolomeu Anania, iar după 5 ani a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei.

