Sesiuni gratuite de caiac pe lacul Chios din Parcul Central de Zilele Clujului, cu Caiac SMile

Asociația Caiac SMile face cadou clujenilor cu nevoi speciale, dar și altor doritori, cu ocazia zilelor orașului, sesiuni de caiac pe lacul Chios din Parcul Central. Pe 8 și 9 octombrie, antrenorii și voluntarii asociației vor vâsli din caiace alături de persoanele cu dizabilități. Nu este necesară programarea sau înscrierea la sesiunile de caiac. Accesul se va face în ordinea sosirii la ponton.

Acțiunea de pe lacul Chios face parte din cea de-a doua ediție a proiectului ”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret” SMile 2 Sport și se va desfășura după următorul program:

Sâmbătă, 8 octombrie, între orele 12:00-16:00 și 17:00-20:00

Duminică, 9 octombrie, între orele 11:00-16:00

Acțiunile întreprinse de reprezentanții asociației Caiac SMile au drept scop promovarea sportului şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat, conform principiului „Mens sana in corpore sano”. Asociația oferă posibilitatea de a practica activități sportive persoanelor cu nevoi speciale, copiilor proveniți din medii defavorizate, copiilor instituționalizați și persoanelor cu dizabilități. De altfel, instructorii Caiac SMile au organizat, de-a lungul timpului, numeroase activități sportive adresate persoanelor cu dizabilități sau celor cu nevoi speciale din Cluj-Napoca.

”Primul proiect mare implementat la Cluj a fost în 2021, atunci când am venit pentru prima dată cu caiacele pe lacul Gheorgheni. Răspunsul beneficiarilor noștri a fost copleșitor, astfel că proiectul continuă și în acest an. Apoi am avut sesiunea de schi de pe pârtia Feleacu, tot adresată persoanelor cu dizabilități. Am mai organizat o sesiune specială de caiac, pe lacul Chios, pentru copiii de la Liceul pentru Deficienți de Vedere. Am fost cu caiacele și la Sports Festival, și la Simfonia Prieteniei. Revenim de fiecare dată cu plăcere și suntem tare bucuroși că avem posibilitatea să participăm la Zilele Clujului”, a declarat Ionuț Stancovici, președintele asociației.

Acțiunea programată, în cadrul proiectului ”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret” SMile 2 Sport, pentru luni, 10 octombrie, pe lacul Gheorgheni, nu se va mai organiza.

Proiectul ”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret” SMile 2 Sport este realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția a Copilului Cluj, Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca și Asociația Lamont.

CONTACT – Ionuț Stancovici, Tel: 0760 291 669, Email: ionutstancovici@yahoo.com, Web: www.caiacsmile.ro