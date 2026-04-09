„Șezătoare în tinda Bisericii” în Parohia Borleasa, Protopopiatul Beclean

de | apr. 9, 2026

Sâmbătă, în ajunul Intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, grupul Catehetic ” Arhanghelii” ai Parohiei ortodoxe Borleasa, Protopopiatul ortodox Beclean, au desfășurat prima ediție „Șezătoare în tinda Bisericii” în cadrul Concursul Național Catehetic Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice organizat de către Patriarhia Română.
La această șezătoare au desfășurat diverse activități specifice zonei Văii Țibleșului și tradiții învățate în familiile lor: au cântat pricesne , au încondeiat ouă, au făcut Florii ( colaci de Florii specific zonei Văii Țibleșului ) , au discutat despre tradițiile Praznicului Învierii Domnului pe care le-au învățat în familie iar la final au asistat la o Cateheză intitulată ” Familia tradițională vs Familia modernă” , prezentată de către Părintele .drd Dan Andrei și domnul profesor de Religie Daniel Buksa .
Iar în Duminica de Florii a avut loc o expoziții surpriză pentru părinți și totodată a avut loc lansarea unui ghid cu câteva sfaturi pentru o familie unită și creștină creat de către copii.

Text: Maria Roxana Dan

Mai multe din Activități parohiale
Marșul pentru Viață la Bistrița

Municipiul Bistrița s-a unit sâmbătă într-un gest de profundă solidaritate și dragoste pentru darul cel mai de preț al omului, prin organizarea ediției din acest an a Marșului pentru Viață. Evenimentul a debutat la ora 13.00, în curtea Protopopiatului Ortodox Bistrița...

Arta încondeierii ouălor la Parohia Ortodoxă Dumbrăveni

Într-un timp în care tradițiile riscă să fie uitate, iar graba cotidiană ne îndepărtează tot mai mult de lucrurile simple și autentice, Parohia Ortodoxă Dumbrăveni a ales să readucă în sufletele copiilor și ale comunității frumusețea obiceiurilor pascale, printr-un...