„Șezătoarea de Florii” în Parohia Ortodoxă Dumbrăveni, Protopopiatul Beclean

Duminica Floriilor a fost în Parohia Dumbrăveni un prilej de bucurie și comuniune, în care părinți și copii, îmbrăcați în costume populare, s-au adunat la biserică pentru o șezătoare cu profund caracter duhovnicesc și tradițional.

Activitatea a debutat cu proiectul „Florile Sfințeniei Românești”, unde, printr-o cateheză frumos alcătuită de către părintele Leon Drăgan, copiii au avut prilejul să cunoască mai bine învățătura Bisericii cu privire la familia creștină dar și pildele de mărturisire ale femeilor mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame din Biserică.

Au urmat momente de dialog duhovnicesc, întrebări și răspunsuri, precum și povestiri despre viețile sfinților, pe înțelesul copiilor.

Activitățile creative au adus multă bucurie: pictură, lipire, realizarea unei lucrări colective și recitarea de poezii dedicate sfintelor. Împreună, au învățat și au cântat troparul, iar întâlnirea s-a încununat prin citirea Acatistului Maicii Domnului înțelegând mai profund rolul familiei ca binecuvântare a lui Dumnezeu și ca școală a iubirii jertfelnice, precum și importanța mamei creștine în formarea duhovnicească a copiilor ,într-o atmosferă de liniște și rugăciune.

În aceeași zi, în parohie a fost săvârșită și Taina Sfântului Maslu, în sobor de preoți: Părintele Daniel Olari (Bața), Părintele Dan Andrei (Borleasa) și Părintele Ioan Zosin Jula (Cornești), cel din urmă rostind și un cuvânt de învățătură ziditor de suflet. Seara a fost îmbogățită de un emoționant concert de pricesne, susținut de soprana Alexandra Iuga Nagy și Lucian Ionescu.

Concursul Național Catehetic urmărește formarea copiilor în duhul credinței ortodoxe, apropierea lor de Biserică și cultivarea valorilor creștine și a tradițiilor românești, prin activități catehetice, artistice și educative.

Prin această șezătoare, ne-am dorit nu doar transmiterea unor cunoștințe, ci mai ales formarea unor suflete sensibile la credință și la frumos. Copiii au învățat că sfințenia începe prin lucruri simple: rugăciune, bunătate, ascultare și iubire.

Text: Ioana Mărginean

