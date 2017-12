Sf Nicolae a ajuns la Hălmăsău cu ghetuțe călduroase.

Pr. paroh Zaharie Doru Constantin din protopopiatul Beclean, împreună cu Diana Moldovan președinta Asociației Impact au adus copiilor din parohia Hălmăsău ghetuțe noi.

“În acest an, am adunat toate acțiunile noastre din preajma Sărbătorilor, sub motto-ul “Gesturile mici fac oamenii mari”

Prima Campanie “Fapte bune în ghetuțe” în care ne-am propus să-l ajutăm pe Moş Nicolae s-aducă, în prag de iarnă, ghetuțe pentru copiii din satul Hălmăsau, comuna Spermezeu, a fost o reușită !