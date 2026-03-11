Sf. Teodor Studitul – Cateheza 60 (exegeză)

Teodor Studitul a fost unul dintre cei mai importanți monahi și teologi ai Bisericii bizantine, trăind între anii 759 și 826. El a fost egumen al celebrei mănăstiri Studion din Constantinopol și un apărător hotărât al tradiției ortodoxe. Viața sa s-a desfășurat într-o perioadă tulbure pentru Biserică, marcată de conflictul cunoscut sub numele de Controversa iconoclastă, când cinstirea icoanelor era contestată de autoritățile imperiale.

In Cateheza 60, rostită în miercurea celei de-a treia săptămâni din post, Sf. Teodor zice: ,,Frați și părinți, fiindcă sfântul părintele nostru și învățătorul este prezent, nu ar trebui să vorbim. Însă de dragul obiceiului, să spunem câteva lucruri. Zi de zi, cum vedeți, viața noastră se schimbă și noi ne apropiem de moarte și trebuie să ne mutăm de la cele de aici și să ne adăugăm fraților și părinților noștri. Astfel încât este nevoie de multă trezvie și atenție și pregătirea inimii. Auzim citindu-se istoria potopului și pe Domnul spunând în Evanghelii: Așa cum în zilele lui Noe mâncau, beau, se însurau, cumpărau, vindeau² și dintr-odată a venit potopul, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Și poate ne vom mira de cei de atunci cum petreceau în nesimțire și nu se cutremurau și nu se înfricoșau. Să luăm aminte să nu fim și noi în aceeași stare pe care o condamnăm fără să o știm. Dar acum nu se mai construiește arca cea terminată în o sută de ani. Ci în fiecare zi se vede terminat mormântul în care avem a ne duce. De-acum în fiecare zi lucrează moartea, odată cu fiecare frate care pleacă. Cele de aici sunt mai înfricoșătoare decât cele de dincolo. De aceea trebuie să fim atenți. Și nu spun să nu mâncăm, să nu bem, să nu ne încigngem cu veșminte. Nu aceasta spun.

Ci ori de mâncați, ori de beți, ori altceva faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Nu fiți piatră de poticnire nici iudeilor, nici elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu, precum învață Apostolul.

Da, vă rog, da, vă implor, frații mei, faceți-mi bucuria deplină, cum spune iarăși Apostolul, ca să gândiți la fel, având aceeași iubire, aceleași simțiri, aceeași cugetare, nu faceți nimic în duh de ceartă, nici din slavă deșartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuși. Să ne punem în siguranță simțurile noastre, văzul, auzul, mirosul, gustul, pipăitul, prin care intră moartea în sufletele noastre. Să punem frâu minții noastre să nu se ocupe cu cele ce nu se cuvin, să nu umble în deșert în lucruri nefirești, să nu-și zugrăvească închipuiri rele, nici să conceapă pofte păcătoase din care nu vom folosi nimic, nici măcar plăcere. Dimpotrivă, ne vom îndurera și ne vom zdrobi și nu vom sfârși în nimic folositor. Fiindcă este o singură odihnă, o singură plăcere, a ne curăți sufletul și a privi spre nepătimire. Și să nu trândăvim îndemnându-ne la odihne și la bucuria nepătimirii, ci să ne silim și să urmărim cu tărie prin purtare de grijă să îndreptăm fiecare scădere a noastră. Și Doamne, ajută! Căci aproape este Domnul de cei ce Îl așteaptă pe El⁵. Și astfel petrecând, să dobândim Împărăția cerurilor în Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia fie slava și puterea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Cateheza 60 a Sfântului Teodor Studitul se înscrie în tradiția profund ascetică și pedagogică a monahismului bizantin, fiind un cuvânt de îndrumare rostit în contextul Postului Mare, timp al pocăinței, al trezviei și al pregătirii pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Prin această cateheză, sfântul își îndeamnă frații monahi la conștientizarea fragilității vieții și la o viață trăită în permanentă atenție duhovnicească, subliniind necesitatea pregătirii inimii pentru momentul inevitabil al morții și al judecății.

Încă de la începutul cuvântului său, Sfântul Teodor exprimă o smerenie caracteristică marilor părinți ai Bisericii, afirmând că, în prezența „sfântului părinte și învățător”, nu ar trebui să vorbească. Totuși, din respect pentru tradiția comunității monahale, el rostește câteva îndemnuri. Această introducere evidențiază o dimensiune importantă a spiritualității ortodoxe: cuvântul nu este rostit pentru afirmarea de sine, ci pentru zidirea comunității. Cateheza nu este o simplă predică moralizatoare, ci un act de responsabilitate duhovnicească față de frații săi.

Tema centrală a catehezei este conștiința trecerii timpului și apropierea inevitabilă a morții. Sfântul Teodor observă că viața omului se schimbă „zi de zi” și că fiecare clipă îl apropie de momentul în care va părăsi această lume. Această perspectivă nu este una pesimistă, ci una realistă și profund spirituală. Pentru monahul bizantin, amintirea morții nu produce disperare, ci trezvie și responsabilitate. Prin evocarea cuvintelor Mântuitorului despre zilele lui Noe, când oamenii trăiau preocupați exclusiv de activitățile cotidiene, fără să conștientizeze apropierea potopului, Sfântul Teodor avertizează asupra pericolului indiferenței spirituale. Oamenii de atunci nu au fost condamnați pentru faptul că mâncau sau se căsătoreau, ci pentru că trăiau fără conștiința prezenței lui Dumnezeu și fără pregătire pentru judecată.

Aplicând această imagine la viața monahală, sfântul introduce o comparație puternică: dacă în vremea lui Noe arca s-a construit în o sută de ani, astăzi „mormântul se vede terminat în fiecare zi”. Moartea nu mai este o realitate îndepărtată, ci una prezentă, confirmată de fiecare frate care pleacă din această viață. Astfel, moartea devine un profesor al trezviei. Prin această reflecție, Sfântul Teodor îi îndeamnă pe monahi să nu trăiască în superficialitate sau în uitarea scopului ultim al existenței.

Un aspect important al catehezei este echilibrul duhovnicesc pe care sfântul îl propune. El nu cere renunțarea absolută la realitățile firești ale vieții, precum mâncarea sau îmbrăcămintea. În schimb, el reia cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „ori de mâncați, ori de beți, ori altceva faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți”. Prin aceasta, Sfântul Teodor arată că problema nu constă în activitățile în sine, ci în modul în care sunt trăite. Viața creștină nu presupune negarea lumii, ci transfigurarea ei prin orientarea tuturor faptelor către slava lui Dumnezeu.