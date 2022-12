Sfânta Liturghie Arhierească de hram la centenarul Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae”, Baia Mare

Marţi, 6 decembrie 2022, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat între credincioşii care au venit să-l cinstească pe marele Ierarh la biserica „Sfântul Nicolae” din Baia Mare, unde a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, a rostit cuvânt de învăţătură şi a sfinţit lucrările executate la sfântul locaş de închinare.

„Parohia ‹‹Sfântul Ierarh Nicolae›› din Baia Mare a împlinit 100 de ani de existenţă şi este o parohie mult iubită de credincioşi, care sunt legaţi de biserica, pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae şi care a apărut ca o necesitate a credincioşilor ortodocşi din municipiul Baia Mare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. S-a slujit multă vreme într-o casă, la care s-a adăugat un turn şi, prin anii 80, s-a pornit construirea acestei biserici de către părinţii de atunci, Părintele Gheorghe Bălan şi Părintele Gavril Mociran, protoiereu al Băii Mari. În 1985, deci în plin comunism, a avut loc un eveniment fără precedent: sfinţirea acestei biserici de către Arhiepiscopul Teofil al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Episcopul Justinian Maramureşeanul, pe atunci Episcop Vicar. Am participat şi noi, în calitate de ieromonah la Mănăstirea Rohia, foarte tânăr fiind, şi n-am ştiut atunci că va veni vremea când ne vom odihni duhovniceşte în această biserică şi Înaltpreasfinţitul Justinian şi eu, în calitate de păstor şi Arhiereu, slujind şi rugându-ne Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul acestei biserici. La 100 de ani şi, iată, trei decenii şi ceva de la sfinţirea acestei biserici, ce a fost înnnoită în anii trecuţi, acum a fost din nou înnoită, s-a schimbat pardoseala, s-a placat cu granit şi a fost înnoit exteriorul de către părintele Fabian Coroian, protoiereul Băii Mari, părintele Mihai Tira şi părintele Asist. Univ. Dr. Petrică Covaciu. Ei păstoresc astăzi aici. Am revenit cu bucurie în mijlocul credincioşilor şi a fost o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare binecuvântată, luminoasă şi pregătitoare pentru praznicul Naşterii Domnului. De altfel, de la această sărbătoare debutează colindele şi darurile, Sfântul Nicolae este mult dăruitor şi mult iubit de copii, care aşteaptă de la el daruri, iar credincioşii împlinirea rugăciunilor. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a mai spus Preasfințitul Episcop Iustin.

„Ziua de azi este o zi de mare sărbătoare pentru biserica „Sfântul Nicolae” din Baia Mare, deoarece se împlinesc 100 de ani de existenţă, fiind prima parohie şi prima biserică ortodoxă din municipiul Baia Mare, a subliniat Pr. Fabian Coroian, paroh şi protopopul Băii Mari. Ea s-a înfiinţat în 1922, în octombrie, prin grija preotului de atunci, Alexiu Latiş, care, în colaborare cu autorităţile din vremea aceea, cu primăria şi cu şcoala, Liceul din vecinătate, „Gheorghe Şincai”, au primit o sală de sport, căreia, după aceea, i-au construit un turn în faţă, şi au transformat-o în biserică, ce a existat până în 1985, când, prin grija preoţilor de atunci, deşi în plin regim comunist, în baza unei autorizaţii de renovare, s-a construit actuala biserică de către preoţii Gavril Mociran, protoiereul de Baia Mare, trecut la cele veşnice, şi Gheorghe Bălan, care este în viaţă şi slujeşte. Nu cu uşurinţă au făcut aceasta, ci cu mare risc, deoarece puteau să-şi piardă libertatea. Din biserica aceasta, după revoluţie, s-au mai desprins încă şase parohii şi fiecare parohie şi-a construit biserică separat. Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru grija pe care o revarsă mereu asupra acestei biserici, care, cu timpul, a fost supusă unor renovări. Prin grija preotului Ioan Pop s-a refăcut pictura, iar în ultimii trei ani s-au făcut lucrări la exteriorul bisericii, s-a placat în interior cu granit, s-a introdus încălzirea prin pardoseală, trasul clopotelor a fost automatizat. Biserica este una frecventată şi căutată de mulţi credincioşi din Baia Mare”, a mai spus Pr. Fabian Coroian, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din Baia Mare.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un sobor ales a slujit în această zi de sărbătoare sub protia Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, din care au făcut parte: Pr. Fabian Coroian, paroh, Pr. Gheorghe Bălan, proin-consilier eparhial economic şi slujitor la acest sfânt locaş, Pr. Ioan Pop, proin-consilier administrativ, fost paroh al acestei biserici, Pr. Vasile Trif, fost slujitor al acestui sfânt locaş, Pr. Zorel Buia, secretar protopopesc, Pr. Asist. Univ. Dr. Petrică Covaciu, coslujitor, Pr. Mihai Tira, coslujitor şi alcătuitorul monografieie bisericii, care a fost dăruită credincioşilor, Pr. Prof. Gabriel Morar, misionar şi conslujitor, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Diac. Florin Conea, slujitor aici și Ipod. Vasile Pop. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois. Între credincioşii prezenţi la acest important eveniment s-a aflat şi primarul Cătălin Cherecheş al orașului Baia Mare, care face parte din această parohie, un mare binefăcător al sfântului locaş de închinare.

Cuvântul de învăţătură

„Este sărbătoare luminată, sfântă şi binecuvântată astăzi pentru Parohia „Sfântul Nicolae” din Baia Mare, deoarece sunt 100 de ani de la înfiinţarea acesteia, un secol, şi peste trei decenii de la sfinţirea acestei biserici, care s-a născut ca o binecuvântare de la Dumnezeu pentru comunitatea băimăreană din această zonă, care era lipsită de o biserică, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În mod inspirat, păstorii de atunci, de la începuturi, au hotărât ca biserica să se numească „Sfântul Nicolae”, pentru că s-au inspirat de la voievozii noştri drept credincioşi şi Sfântul Nicolae este şi un sfânt foarte iubit de poporul român. Care voievozi? Neagoe Basarab a construit Biserica Domnească cu hramul „Sfântul Nicolae” din Argeş. I-a dat protector pe Sfântul Nicolae. Şi Bogdan I cel Bătrân, Întemeietorul din Cuhea Maramureşului, care a întemeiat statul Moldova, la 1359, prima biserică pe care a făcut-o în capitala pe care şi-a ales-o, în Rădăuţi, a consacrat-o tot Sfântului Ierarh Nicolae. Şi cred că părinţii de atunci au gândit în comuniune cu voievozii de au hotărât să-i dăruiască acest hram „Sfântul Nicolae”. E un Sfânt mare, blând, darnic şi bun”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Ierarhul a relatat apoi credincioşilor prezenţi, pe larg, aspecte semnificative din viaţa Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, mare făcător de minuni, precum şi despre Sfintele Sale Moaşte.

Distincţii

Cu ocazia centenarului înfiinţării Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Baia Mare, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a acordat Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” Părintelui paroh Fabian Coroian, protopop de Baia Mare. Părintelui Mihai Tira, slujitor al acestei biserici, autorul monografiei bisericii şi Preşedintele Fundaţiei „Justinian Arhiepiscopul”, i-a fost conferit Ordinul Cultural „Nicolae Steinhardt”. Părintele Asist. Dr. Petrică Covaciu, slujitor la acest Sfânt Altar, a fost distins, pentru activităţi culturale deosebite, cu Ordinul Cultural „Nicolae Steinhardt”. Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş şi doamna Dr. Viorica Cherecheş au primit Placheta Aniversară „Biserica Sfântul Nicolae la centenar 1922-2022”, pentru mai multe acte de binefacere pentru parohie: vitraliile cu Sfinţii Români montate pe toate geamurile bisericii „Sfântul Nicolae”, pe care a numit-o „catedrala de suflet a băimărenilor”. Primarul Cătălin Cherecheş a acordat la rândul său o Diplomă de Excelenţă pentru Parohie şi toţi credincioşii ei, înmânată Părintelui Protopop şi paroh Fabian Coroian şi Pr. Ioan Pop, fost paroh şi consilier eparhial bisericesc. Diloma Anului Omagial şi Placheta Aniversară au fost acordate Pr. Gheorghe Bălan, ctitor al acestei biserici, Pr. Ioan Pop, fost paroh, Pr. Vasile Trif, fost slujitor al bisericii, Pr. Prof. Gabriel Morar, slujitor, şi Părintelui Diacon Florin Conea, slujitor. Diploma Anului Omagial şi Plecheta Aniversară au mai fost acordate cântăreţilor bisericeşti Aurelian Filip şi David Tira, membrilor Consiliului Parohial, epitrop Gheorghe Marian, Comitetului de Femei şi unor binefăcători. Părintele paroh Fabian Coroian a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop o icoană cu Sfântul Ierarh Nicolae, pentru muzeul Episcopiei, şi un coş cu flori.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”