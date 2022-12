Sfânta Liturghie Arhierească din ziua de Crăciun la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”

Duminică, 25 decembrie 2022, în ziua sfântă a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, ziua de Crăciun, a fost sărbătoare la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Un foarte mare număr de credincioşi a venit ca să cinstească Naşterea Fiului lui Dumnezeu prin participarea la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească oficiată de Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, înconjurat de soborul slujitor al preoţilor şi diaconilor sfântului locaş.

„A sosit praznicul Naşterii Domnului şi, după ce, în săptămâna premergătoare Crăciunului şi în ajun, am primit foarte mulţi colindători, peste 80 de cete de colindători, începând de la copilaşii nevinovaţi, îngeraşii care au adus vestea Naşterii Domnului, împreună cu preotul lor, cu profesorii de religie, apoi tinerii de la liceu, de la şcolile noastre teologice, de la diferite licee şi credincioşi maturi, care au venit în cete frumoase de colindători, bărbaţi şi femei, dreptcredincioşi şi puternic ancoraţi în tradiţia noastră românească, iată-ne la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” în zi de praznic, împreună cu părinţii slujitori, care au pregătit cum se cuvine Catedrala pentru acest mare praznic, au pregătit credincioşii, mărturisindu-i şi împărtăşindu-i cu trupul şi Sângele Domnului, pe toţi cei ce au dorit să facă acest lucru şi nimeni n-a rămas să nu fie asistat duhovniceşte”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Apoi, am pregătit şi sufletele noastre şi inimile noastre ca să-L primim pe Hristos în ieslea inimilor noastre. Poporul român este un popor profund creştin, un popor al bucuriei. Cum colindă poporul român nu colidă niciun popor de pe pământ. Multitudinea şi diversitatea colindelor, care, de la o zonă la alta diferă şi ca melodie şi ca şi conţinut, este de o bogăţie unică, încât poate fi numit un tezaur sacru, nu doar tradiţie. Şi acest lucru îl arată cu multă bucurie maramureşenii, bucovinenii, muntenii, ardelenii, toţi moldovenii, toţi românii colindă atât de frumos de Naşterea lui Hristos. Eu am folosit o metaforă frumoasă şi îmi place această metaforă: cred că, la sfârşitul istoriei, când Dumnezeu va judeca toate neamurile pământului, românii vor ajunge, din smerenie, la urmă, vor întârzia, că aşa sunt românii, nu se grăbesc, pe de o parte, pe de altă parte, îi lasă pe ceilalţi să meargă în faţă. Şi vor ajunge şi românii la Porţile Cerului şi vor începe o colindă. Şi atunci Dumnezeu va zice: ăştia-s românii, ne colindă. Colindă Fiului Meu Cel Ce S-a Născut în Peştera din Betleem. Nu putem să le închidem Porţile. Colindătorii se aşteaptă cu porţile deschise şi o să deschidă porţile milei lui Dumnezeu prin colindă. Vreau să cred că ar putea să fie un astfel de miracol pentru frumuseţea sufletelor, inimilor şi bucuria, seninătatea şi lumina, pacea şi bunăvoirea pe care o arată românii de sărbători, maramureşenii şi sătmărenii, în mod special. Slavă lui Dumnezeu că am ajuns din nou şi această sărbătoare, Crăciunul anului 2022”, a mai spus Preasfințitul Episcop Iustin.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească

Soborul preoților slujitori a fost format din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Ierom. Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru disciplina Religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar, Pr. Ionuţ Pleş, Pr. Dr. Valeriu Vana, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Diac. Vasile Petru Bud, Diac Vlad Nechita şi Ipod. Vasile Pop. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Paula Bondre.

Cuvântul de învăţătură

Cuvântul de învăţătură rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a avut menirea de a îmbogăţi duhovniceşte, în legătură cu Naşterea Fiului lui Dumnezeu, pe credincioşii prezenţi în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” şi pe cei care au urmărit transmisiunea în direct a Sfintei Liturghii Arhiereşti.

„Suntem în bucuria, lumina şi pacea praznicului Naşterii Domnului, şi, după ce am colindat fiecare după credinţa şi evlavia noastră, păstrând tradiţia noastră sacră, tradiţia noastră strămoşească ortodoxă în ce priveşte colindatul, în toată săptămâna premergătoare Crăciunului şi în ajun, cei mai mulţi colindă în ajun, iată-ne în prima zi de Crăciun împreună, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, dar mai ales îmbrăcaţi în lumină, bucurie şi har, pentru că toţi ne îngrijim ca nu doar masa să fie întinsă şi lumina aprinsă, cum se spune că trebuie să primeşti colindătorii, ci să fie şi inima cuprinsă de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, Care a trimis în lume pe Fiul Său să se Nască şi să crească, să ne mântuiască, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi dacă inima noastră o pregătim prin post, după puteri, prin rugăciune după evlavie, prim mărturisire şi împărtăşire cu Trupul şi Sângele Domnului, atunci putem spune că suntem creştini şi aşteptăm Crăciunul pregătiţi. Altfel, Crăciunul e petrecere şi din Occident asta ne vine: pom de iarnă sau brad, cadouri şi Moş Crăciun. Dacă îi întrebi pe copiii din Occident ce sărbătorim la Crăciun, nu ştiu: Moşul, bradul, cadourile. Dacă îi întrebi pe ai noştri, eu i-am întrebat că au fost cu coloinda la mine grupuri de copii, de elevi şi liceeni, din Baia Mare şi din Satu Mare, ce sărbătorim la Crăciun, toţi mi-au spus: Naşterea Domnului. Şi la Paşti Învierea Domnului. Copiii noştri ştiu acest lucru. Şi accentul trebuie să cadă pe sărbătoare, nu pe petrecere. Sigur că Dumnezeu nu vrea să fim trişti de sărbători. Se bucură, se uită la noi ca la nişte copii cum alergăm din dreapta în stânga şi ne pregătim. Când eram copil nu aveam multe lucruri, dar eram fericiţi. Ştiau părinţii cum să ne crească cu cât aveau. Aşa ar trebui să ne creştem copiii. Să-i învăţăm şi să-i amânăm, chiar dacă nu-i refuzăm, că nu putem refuza copiii. Să obişnuim copiii să facă efort, ca să merite surpriza. Aşa îi obişnuim să muncească”, a explicat Preasfințitul Episcop Iustin.

„Să ne dea Dumnezeu sărbători fericite în continuare şi să avem inima deschisă, să nu fim insensibili la nevoile celorlalţi, să iubim şi să iertăm, să ne rugăm pentru pacea lumii, că e îngrijorător ce se întâmplă, şi să nu le dea Dumnezeu putere la aceştia să se încaiere mai multe ţări. Doamne fereşte. Să nu le dea putere. Că dacă ne rugăm, mult pot puţini împreună. Dacă ne vom ruga, Dumnezeu ne va dărui pacea, pentru că aceasta a venit la Naşterea Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Pe pământ pace şi între oameni bunăvoire”, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, arătând că Însuşi Fiul lui Dumnezeu a venit pe lume nu în opulenţă, ci ca cel mai sărac şi umil copil.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

Mai multe poze aici: