Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Ciocotiş şi binecuvântarea capelei de cimitir

Duminică, 6 noiembrie 2022, a XXIV-a după Sfintele Rusalii, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat în Parohia Ciocotiş, Protopopiatul Lăpuş, unde slujește preotul paroh Augustin Tuns. Ierarhul a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în pridvorul bisericii, a binecuvântat noua capelă de cimitir şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

„Am revenit în Parohia Ortodoxă Română Ciocotiş, Protopopiatul Lăpuş, unde am mai fost de două ori în ultimii ani, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În 2014 am târnosit biserica, după reorganizarea interiorului şi a Sfântului Altar, şi în 2020 am binecuvântat alte înnoiri şi noile icoane de pe catapeteasmă. Aici păstoreşte Părintele Augustin Tuns, de 8 ani, şi, de când este păstor, la moştenirea pe care a luat-o de la părintele Gheorghe, fostul păstor, a adăugat foarte multe lucruri importante şi necesare bisericii. În ultimii ani, din 2020, au început să-şi construiască o capelă de cimitir în cadrul proiectului eparhial Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară. Au construit o capelă frumoasă, spaţioasă, înzestrată cu toate necesităţile şi care, aşa cum spuneam şi de altă dată, este o necesitate de cult pentru vremurile pe care le trăim. Este binecuvântarea lui Dumnezeu că a fost o frumoasă zi de toamnă astăzi, târzie, dar frumoasă, cu mult soare şi cu temperatură potrivită, încât am putut să săvârşim Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în pridvorul bisericii, adică în mijlocul credincioşilor. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Situată între două cimitire, la o parte din sat, capela de cimitir din Ciocotiş este spaţioasă şi în proporţie de 90 % a fost făcută pe cheltuiala credincioşilor din sat, după cum ne-a mărturisit părintele paroh Augustin Tuns. A fost frumos înfrumuseţată de un pictor din sat, Ionatan Opriş, cu scene adecvate, între care se distinge Învierea Domnului.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Un sobor ales de preoţi a slujit cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie din Parohia Ciocotiş. Din sobor au făcut parte Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Ierom. Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ilie Tesviteanul” Dealu Mare, Protos. Gherasim Bledea, de la Mănăstirea Rohia, Pr. paroh Augustin Tuns, precum și alți preoți din parohiile învecinate. Au mai slujit alături de Preasfințitul Părinte Iustin și Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la chinonic al cântat cunoscuta interpretă de muzică religioasă şi populară Rafila Bărbos, fiică a satului. S-au rugat împreună cu credincioşii senatorul Dan Ivan, deputatul Călin Bota, doi parlamentari credincioşi şi iubitori de biserică, Doru Alexandru Lazăr, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, şi primarul Mircea Aurel Deac, fiu al satului, ucenic o perioadă pe lângă o mănăstire.

Omul nou se creează prin spiritualitate, nu prin tehnică şi tehnologie.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un vast cuvânt de învăţătură, pornind de la pericopa biblică a Sfintei Evanghelii a duminicii, a învierii fiicei lui Iair.

„Gândiţi-vă ce forţă puternică este în credinţă, încât femeia aceea bolnavă, de care se pomeneşte în Sfânta Evanghelie, din trupul divino-uman al Mântuitorului, a provocat minunea, vindecarea”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. „Energia divino-umană a Mântuitorului, ca şi cum se face din punct de vedere medical acum ca să vindece cancerul cu raze, a fost o energie puternică ce i-a vindecat boala pe loc prin credinţă şi rugăciune. Acelaşi lucru s-a petrecut puţin altfel şi cu Iair, pentru că pe el l-a făcut un pic Mântuitorul să aştepte şi aproape să deznădăjduiască, când i s-a spus că fiica lui a murit. Cu toate acestea, în marginea prăpastiei şi al deznădejdii, Mântuitorul îi împlineşte rugăciunea şi-i învie fiica. Acum suntem într-o lume în care vrem să facem omul nemuritor. Pe de o parte suntem prea mulţi, pe de altă parte am vrea să fim nemuritori. Cu nepuţinţă. Omul nou a fost creat deja. Adam vechi, care moare pentru căderea în păcat, şi Adam nou, nemuritor, Hristos. Şi după chipul lui Hristos suntem toţi. Toţi suntem omul nou. Acesta este omul nou. Care nu trebuie să-şi pună anexe tehnice şi fizice ca să trăiască. Vedeţi că ştiinţa de astăzi vrea să atenueze suferinţa, vrea să diminueze puţina gândire, ca să nu zic prostia, vrea să îl aducă pe om în stare de performanţă şi vrea să-i prelungească viaţa. Această cultură modernă se cheamă transumanism. Prin tehnologiile de astăzi încearcă oamenii de ştiinţă, rătăciţi, care nu cred în Dumnezeu. Oamenii de ştiinţă şi geniile din vechime credeau în Dumnezeu şi credeau că totul este venit din cer, de sus, este de inspiraţie divină, şi au creat frumos şi util. Aceştia nu creează lucruri frumoase, lucruri valoroase, de valore universală. Vor să creeze monştri. Păi, ce să-i adaugi omului? Se zice că va fi cipat. Nu suntem conspiraţionişti. Eu cred în Dumnezeu şi voi toţi credeţi. Nu ne poate face nimeni nimic, dar la asta se tinde. Se tinde ca oamenilor să li se introducă un cip, ca prin satelit să fie comandat tot. Copiii noştri să fie roboţi. Ce-ai făcut? L-ai făcut demon. I-au anulat iubirea, simţirea, suferinţa, bucuria, sentimentele, comuniunea, toate acestea. Vor fi trupe de comando aceştia, dirijaţi prin cipuri. Nu vă temeţi! Se tot vorbeşte despre aceste lucruri, dar nu acesta este omul nou, nemuritor. Omul nemuritor este după chipul lui Hristos. Hristos a zis: cel ce crede în Mine, chiar de va muri, viu va fi. Nemurirea ne vine nouă prin Hristos, Adam cel nou, omul nou. Omul nou se creează prin spiritualitate, nu prin tehnică şi tehnologie. Nu prin lucruri materiale. Şi se spune aşa: că nu va mai avea nevoie să vorbească, că se va transmite prin telepatie, prin gânduri totul. Biserica lui Hristos şi Hristos şi lucrarea Duhului Sfânt deja face aceste lucruri. Sfinţii din pustie comunicau prin calea gândurilor. Nu trebuiau să fie cipaţi, că erau vii şi erau conectaţi la Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, Care le descoperea şi transmitea de la unii la alţii, pe căi nevăzute, gândurile. Şiştiau de dinainte lucrurile. Păi, astea ce se încearcă acum sunt demonice. Acelea erau duh de viaţă. Creator. Nemuritor. Fiinţial. Din Dumnezeu, izvorul vieţii. Tot ce vor crea oamenii totul va fi absolut sortit eşecului. Pentru că, până la urmă, nu vă temeţi, Dumnezeu veghează, Dumnezeu lucrează cu cei credincioşi. Şi să rămânem cu Dumnezeu. Cu Izvorul vieţii. Cu frumuseţea. Cu bucuria. Cu lumina. Cu adevărul. Cu viaţa. Cu sănătatea mintală, sufletească. Lumina din ochii noştri este lumină divină. Nu ne aparţine. E de la Dumnezeu lumina pe care o transmitem către ceilalţi prin privire, prin cuvânt, prin zâmbet, prin sentimente, prin ce transmitem nu se numeşte telepatie. Din punct de vedere psihologic se numeşte telepatie comunicarea gândurilor, dar se numeşte comunicare în Duh, deoarece Duhul lui Dumnezeu face legătura între noi în chip nevăzut. Cei ce suntem ai lui Hristos comunicăm în Duh. În familie, soţii şi copiii care trăiesc în aceeaşi familie, au acelaşi mod de viaţă, au aceeaşi mâncare, acelaşi mod de a crede, de a se comporta, la un moment dat comunică instantaneu. Gândesc ceva şi celălalt zice acelaşi lucru imediat. Aceasta nu este telepatie. Este puterea gândului, dar îi comunicare în Duh, o numim noi din punct de vedere creştin. Comunicare cu oamenii care trăiesc în acelaşi Duh, Duhul lui Dumnezeu pot comunica. Îşi comunică binele. Îşi comunică adevărul. Comunică credinţa. Au putere să facă minuni, pentru că Mântuitorul a zis: Dacă veţi avea credinţă în voi şi vă veţi ruga, veţi cere orice veţi voi şi Eu vă voi da vouă. Fie ca bolile noastre sufleteşti şi trupeşti să le vindece Dumnezeu şi trupul nostru să-l ţină în viaţă prin viaţă din viaţa Lui. Să n-avem parte de moartea veşnică niciodată, chiar dacă vom muri”, a spus Preasfințitul Părinte Iustin.

Distincţii

Părintele paroh Augustin Tuns a fost hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce, pentru strădaniile din cei 7 ani de când păstoreşte aici şi realizările obţinute. Primarul Mircea Aurel Deac a fost distins cu Ordinul „Preot Nicolae Gherman”. Diploma Anului Omagial a fost acordată Consiliului Parohial, senatorului Dan Ivan, binefăcătorului Augustin Gherghel, pictorului bisericesc Ionatan Opriş, fiu al satului, binefăcătorului Sebastian Gherghel, binefăcătorului Ovidiu Simion şi credincioşilor Parohiei Ciocotiş. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar, din partea preotului paroh şi a credincioşilor, o icoană cu Maica Domnului, pentru Muzeul Episcopiei, şi un coş cu flori, iar din partea pictorului Ionatan Opriş un portret.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”