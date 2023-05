Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Tulghieş

Duminică, 7 mai 2023, a vindecării slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Tulghieș, Protopopiatul Chioar, unde a sfințit noua capelă de cimitir, clopotele și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în fruntea unui sobor de preoți și diaconi.

„Am revenit în localitatea Tulghieş din comuna Mireşu Mare după aproximativ două decenii de la ultima noastră întâlnire cu credincioşii din această comunitate”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Este o localitate din Ţara Chioarului, un ţinut nobil în Ţara Chioarului, şi este plină de frumuseţea lumii văzute, aşa cum se poate vedea Ţara Chioarului, dar şi de frumuseţe liturgică, de lumina Învierii. Astăzi am venit pentru că, după ce şi-au rânduit biserica şi au împodobit-o după toată bunacuviinţă, în 2009 a fost târnosită de Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian, în urma restaurărilor, şi-au construit şi o capelă de cimitir în cadrul proiectului eparhial „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară”, sprijiniţi de autorităţi, dar mai cu seamă de familia Lazăr, Florin şi Rozica, care sunt oameni cu posibilităţi materiale şi care sprijină comunitatea foarte mult. Ei au dorit să aibă această capelă de cimitir, bine rânduită şi înţelept organizată. Am venit să sfinţim capela şi să fim împreună cu cei aproximativ 500 de suflete, 200 de familii, care trăiesc în această parte a hotarului şi a Ţării Chioarului, şi care duc o viaţă creştină frumoasă şi mărturisesc credinţa în Iisus Hristos. Noul preot este aici de aproximativ trei ani şi sperăm ca să ducă mai departe această moştenire lăsată de predecesorul Preacucerniciei sale, care a păstorit aproape 30 de ani aici. Slavă lui Dumnezeu pentru această binecuvântată zi!”, a precizat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfinţirea capelei de cimitir

La intrarea în Parohia Tulghieş, în faţa capelei de cimitir, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost întâmpinat de primarul comunei Mireşu Mare, Ing. Ioan Mătieş, de care aparţine satul Tulghieş, de primarul comunei Poienile Izei, Mirela Bârlea, de Pr. Ciprian Coza, protopopul Chioarului, de preotul paroh Daniel Alexandru Buciuman, de familia Florin şi Rozica Lazăr, importanţi binefăcători în construirea acestei prime capele de cimitir a satului, de tineri şi tinere, cu pâine şi sare, de credincioşi din sat şi oaspeţi ai lor. Capela de cimitir a fost construită ca o necesitate în cadrul Proiectului eparhial „Nicio Parohie fără capelă de cimitir”, lansat de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, şi au constribuit la ridicarea ei familia Florin şi Rozica Lazăr, Dănuţ Bârle şi Vasile Crişan. Este o capelă spaţioasă, care a primit hramul „Sâmbăta lui Lazăr”, având pridvorul închis, de care se folosesc cultele religioase creştine din localitate. Slujba de sfinţire a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

„Ne-am rugat lui Dumnezeu pentru această lucrare, care este o necesitate de cult acum, în vremurile pe care le trăim, a specificat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin după oficierea slujbei de sfinţire. Tot mai multe comunităţi şi localităţi şi-au construit sau îşi construiesc sau sunt în faza de proiect de a construi o capelă de cimitir. Când este în incinta curţii bisericii, unde nu există morminte sau în alt loc din localitate, fără morminte, este capelă mortuară. Dacă este în cimitir se numeşte „de cimitir”, se înţelege, ca să clarificăm termenii. Este un loc frumos ales, aşa cum a fost aşezat şi cimitirul, pe un deal, cum erau construite şi bisericile. În trecut eram mai conservatori şi mai arhaici, făceam prohodul celor adormiţi în şură şi fiecare se străduia sau avea grijă ca atunci când vor muri bătrânii să fie şura restaurată sau chiar nouă. Am depăşit faza cu şura, să nu mai facem prohod la şură, că era impropiu. Am rămas doar la dansul la şură, ca obicei. Aşa au fost vremurile şi bine că am fost creştini şi le-am făcut creştineşte toate. Era impropriu să prohodeşti pe cel adormit, pe care l-am iubit, în incinta unde era gosposdărie, erau păsări, animale, era grajdul, erau mirosuri şi tot felul de lucruri, care nu se potriveau pentru cinstirea pe care noi o dăm celor adormiţi. Până la urmă, pentru medici trupul celui adormit este cadavru, declară ei, pentru noi sunt oseminte, pentru că omul a participat la viaţa Bisericii, a fost botezat, s-a mărturisit, s-a împărtăşit, L-a iubit pe Dumnezeu, L-a simţit, a trăit, s-a bucurat, a suferit şi nu este un simplu cadavru de animal. Sunt oseminte sfinţite de mintea, trăirea, viaţa unui om pe parcursul atâtor ani cât i-a dat Dumnzeu. De aceea, capelele de cimitir unde oamenii pot să-l ţină pe cel adormit, iar dacă doresc, pot să-l ţină o noapte-două în casa în care a trăit, dar din ajun se aduce, se depune în capela morturară, se face priveghiul şi a doua zi se face slujba înmormântării, în condiţii civilizate. Nu mai vorbim că sunt şi recomandările ţărilor civilizate, a ţărilor din care facem parte astăzi sunt acestea. Avem 60% din comunităţi care au construit capelă mortuară, în cadrul proiectului pe care l-am lansat anul trecut „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară”. Deci suntem pe drumul cel bun, felicităm familia Lazăr şi Îl rugăm pe Dumnezeu să-i răsplătească şi să pomenească în contul celor adormiţi din familia dumnealor, a celor dragi, părinţi, moşi, strămoşi această ofrandă pe care aţi făcut-o împreună cu comunitatea şi cu cei apropiaţi, primăria şi cu parohia, pentru că aţi făcut un lucru care rămâne. Alături de sfânta biserică, capela de cimitir este o necesitate de cult şi multe generaţii de acum doar o vor întreţine, ea este ctitorită, este făcută, aţi închis-o ca să nu bată vântul. De obicei se face cu un pridvor deschis, dar aici în deal este inspirat că aţi închis-o, ca să fie lumea la scut. Poate să fie frig, poate să fie ploaie. Dumnezeu să primească şi să-i ierte pe cei adormiţi”, a mai spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Prin grija familiei Florin şi Rozica Lazăr, au fost achiziţionate pentru biserică trei clopote, care au fost sfinţite de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Clopotele vor fi urcate în perioada următoare într-o clopotniţă, a cărei documentaţie de execuţie există deja, cu aprobările necesare, clădire ce va fi suportată de aceeaşi familie binefăcătoare Florin şi Rozica Lazăr.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un sobor ales a slujit la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Ghelasie Maxim, consilier eparhial silvic, Pr. Ciprian Coza, protopopul Chioarului, Pr. Daniel Alexandru Buciuman, paroh, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Semianrului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Sabou, Pr. Vasile Dorca, fosr paroh, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Eparhiale „Sfânta Treime” Baia Mare, Diac. Ioan Ilieş, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la chinonic a cântat Arhid. Vlad Verdeş o frumoasă priceasnă. La momentul consacrat, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Ioan Ilieş, ca slujitor la Mănăstirea Habra de lângă Baia Mare. Între oficialităţi amintim pe prefectul Rudolf Stauder, subprefectul Fiorela Crina Chilat, primarul Ioan Mătieş din Mireşu Mare, primar Mirela Bârlea, din Poienile Izei, fostul primar Florica Roman, Florian Sălăjan, preşedintele director general ASSOC Baia Mare, fost secretar de stat, fiu al satului, alţi oficiali. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un frumos şi ziditor cuvânt de învăţătură, în care a vorbit despre semnificaţia duminicilor din perioada dintre Sfintele Paşti şi Rusalii, precum şi despre pericopa evanghelică a duminicii, despre vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda.

Distincţii

Pentru o slujire cu dăruire timp de 16 ani a Bisericii Ortodoxe Române, preotul paroh Daniel Alexandru Buciuman a fost hirotesit întru iconom stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce. Binefăcătorii Florin şi Rozica Lazăr a primit din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin cea mai înaltă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, „Crucea Voievodală Maramureşeană”, iar, la rândul lor, au dăruit Întâistătătorului Eparhiei un set arhieresc Engolpion şi Cruce. Consiliul Parohial a fost distins cu Medalia „Justinian Arhiepiscopul”, iar mai multor binefăcători li s-a înmânat Diploma Anului Omagial.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

