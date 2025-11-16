Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Duminică, 16 noiembrie 2025, a XXV după Sfintele Rusalii, când se citește Sfânta Evanghelie cu pilda samarineanului milostiv, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit în mijlocul băimărenilor la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea soborului de preoți și diaconi ai sfântului locaș.

„După o călătorie misionară binecuvântată, care s-a întins pe parcursul primăverii, verii și a toamnei, iată-ne în prima duminică de la începutul Postului Crăciunului,ajungând din nou la Catedrala Noastră Episcopală „Sfânta Treime”, Baia Mare, în mijlocul credincioșilor,împreună cu părinții slujitori și cu toți ostenitorii Sfintei noastre Catedrale,pornind călătoria noastră duhovnicească a postului de 40 de zile, de 6 săptămâni, cât ține Postul Nașterii Domnului, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.Duminica aceasta este a 25-a după Sfintele Rusalii și de fiecare dată și anul acesta,ca în fiecare an, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române trimite o pastorală către clerul și poporul lui Dumnezeu, care se citește în toate bisericile și mănăstirile și care îndeamnă la ajutorul celor în nevoi, la solidaritate și filantropie creștină, pentru că însăși Evanghelia astăzi a fost despre samarineanulmilostiv.Samarineanulmilostiv îl reprezintă pe Mântuitorul, care s-a pogorât până la noi,întrupându-Se de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, Care a venit să se aplece asupra zidirii sale celei căzute.Omul a căzut din slava pe care a avut-o la Dumnezeu la începutul creației,la începutul zidirii lui.Putea să devină nemuritor, dar prin neascultare a căzut în păcat și în moarte, care rătăcește într-o călătorie fără de sfârșit.Dacă Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi pogorât la noi sub chipul bunului samarinean, ca să ne ridice de pe calea aceea în care eram strâmtorați și căzuți între tâlharii păcatelor, poate umanitatea nu avea un destin tragic, însă Dumnezeu numai din această iubire de oameni a găsit această cale ca să ajungă la noi prin iubirea și iertarea Sa,să ne tămăduiască rănile pricinuite de păcatele sufletești și trupești,să ne așeze din nou în rânduiala pe care a binevoit-o și pe care ne conduce în călătoria noastră către Dumnezeu,la locul cel sigur, așezat în Biserică. Biserica este casa de oaspeți, așezată în Biserica Fiului Său și aici toate neputințele noastre sufletești și trupești se vindecă,se tămăduiesc și, în cele din urmă, sufletul însuși se tămăduiește și se mântuiește. Începem călătoria postului, îndemnăm credincioșii să se mărturisească, să se împărtășească cât mai frecvent. Părinții catedralei stau la dispoziție și cu ajutorul lui Dumnezeu, ne pregătim de vremea colindelor și de sărbătoarea Nașterii Domnului ca să-L întâmpinăm pe Fiul lui Dumnezeu în colind sfânt și bun, așa cum o facem de fiecare Crăciun.”

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Protos. Serafim Bilț, eclesiarh, Pr. Dr. Valeriu Vana, consilier eparhial pentru pelerinaje, responsabilul Agenției „Pelerinul Creștin”, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Liceal Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuț Pleș, Pr. Adrian Pop, recent hirotonit pentru Parohia Cătălina, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Vlad Nechita, inspector pentru catehizarea tineretului, Diac. Prof. IonuţHotico, referent la secretariatul Centrului Eparhial, Arhid.Petru Vasile Bud, referent la secretariatul Centrului Eparhial, Diac. Ciprian Mihai Rus, referent al sectorului economic,Diac. Alexandru Cupşinar, Diac. Vasile Chindriș, Diac. Vlad Ioan Bondre.

La ectenia pentru cei adormiți a fost pomenită Maica stavroforăIerusalima Ghibu, proinstareța MănăstiriiRâmeți, trecută la domnul la sfârșitul acestei săptămâni.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Sulițanu,șiCorul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijat de Prof. muzicolog Paula Bondre.

La chinonic Preacuviosul Arhimandrit Casian Filip a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la începerea Postului Nașterii Domnului 2025.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”