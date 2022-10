Sfânta Liturghie Arhierească şi binecuvântarea capelei mortuare din Coruia

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Duminică, 23 octombrie 2022, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Parohia Coruia, unde a sfinţit şi capela mortuară.

„Am revenit în Parohia Coruia din Protopopiatul Chioar, o comunitate cu aproximativ 800 de credincioşi, care, în ultimii doi ani au construit o capelă mortuară, aşezată în curtea foarte generoasă a bisericii, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Comunitatea are o biserică monument istoric a cărei pictură a fost restaurată în 2010 şi pe care atunci am sfinţit-o, are o biserică frumoasă şi monumentală de zid, care a fost înălţată între anii 1987, deci a început în plin comunism, şi s-a terminat în 1997, atunci când păstorea aici Părintele Indrei Buda, care, împreună cu credincioşii au reuşit să treacă peste toate opreliştile şi îngrădirile comunismului şi să ctitorească această biserică. Din 2000 păstoreşte aici părintele Augustin Homorodan, care, iată, duce mai departe această turmă a credincioşilor, care fac lucruri binecuvântate, lucruri frumoase şi au construit capela integral şi au rânduit-o, au şi pictat-o. Capele sunt astăzi o necesitate de cult şi fac parte din proiectul nostru eparhial, lansat anul trecut, în Anul comemorativ al celor adormiţi „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară”. Ne bucurăm că ne-am întâlnit cu credincioşii şi-i felicităm, ne-am întâlnit cu autorităţile şi ne bucurăm pentru binecuvântarea acestei zile”, a mai spus Preasfințitul Părinte Iustin.

„Am avut bucuria de a avea în această zi frumoasă de octombrie pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, Episcopul nostru, care ne-a făcut o mare bucurie, fiind în mijlocul nostru, a binecuvântat şi a sfinţit capela morturară, la care au început lucrările în 26 iunie 2019, iar în anul 2022 am terminat-o de pictat, a precizat Părintele paroh Augustin Homorodan.

„Am făcut şi alte lucrări: gardul din faţa bisericii, am făcut gardurile de împrejmuire la casa parohială şi toate acestea au adus un moment de bucurie în mijlocul nostru prin a-l chema pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin să ne binevinteze lucrările şi de a-i binecuvânta pe credincioşii noştri, care au pus mână de la mînă şi am făcut aceste lucrări frumoase şi deosebite, fără a primi ajutor din altă parte, decât cu banul văduvei, cum se spune în Sfânta Scriptură, din satul acesta minunat, care formează Parohia Coruia. Sunt bucuros şi emoţionat, pentru că Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a mai fost la sfinţirea bisericii vechi, biserica monument istoric de categoria A, în urmă cu 12 ani, pe care am reuşit să o restaurăm şi care este vizavi de biserica aceasta nouă de zid. Biserica veche are un hram deosebit, care se ţine în 9 decembrie, „Zămislirea de către Sfânta Ana a Fecioarei Maria”, iar peste drum este biserica nouă, care poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Mulţumesc Maicii Domnului că ne-a ajutat şi a fost alăsturi de noi şi am putut face aceste lucrări frumoase pentru satul nostru şi pentru comunitatea de aici”, a mai spus Părintele paroh Augustin Homorodan.

Sfânta Liturghie Arhierească

Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată în biserica arhiplină din Coruia, a adunat un frumos sobor de preoţi şi diaconi în această zi de mare sărbătoare duhovnicească binecuvântată de prezenţa Întâistătătorului Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţtul Părinte Episcop Iustin. Din sobor au făcut parte Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Ipodiaconul Vasile Pop, precum și preoți de la parohile din zonă. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Între credincioşi s-au aflat şi s-au rugat împreună cu soborul primarul Emilian Pop al comunei Săcălăşeni, prefectul Rudolf Stauder, senatorul Dan Ivan, fostul prefect Emanuel Duruş, viceprimarul Vlad Sergiu Bîrle, alte oficialităţi.

„Evanghelia este cuvântul care sfințește”

Ca de fiecare dată, cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a fost aşteptat şi urmărit cu mare atenţie de credincioşii prezenţi sau de cei de mai departe, prin transmisiunea în direct pe Facebook. „Primăvara duhovnicească nu ţine de anotimpuri. În biserică suntem întotdeauna în primăvară duhovnicească, la orice vârstă, a specificat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Sufletul este mereu tânăr. În biserică învăţăm că viaţa noastră este înaintea lui Dumnezeu o frumoasă grădină în care El a cultivat toate darurile pe care ni le-a dăruit atunci când am venit în lume şi, de asemenea, a semănat seminţele cele mai nobile. Aşezând Domnul în viaţa şi fiinţa noastră atât de multe daruri, ne-a dăruit şi posibilitatea să le îngrijim, să le cultivăm şi să înţelegem cum să lucrăm cu ele. Şi acest lucru îl învăţăm ascultând Sfânta Evanghelie şi tâlcuirea ei, pe care o face preotul în fiecare duminică. Evanghelia este cuvântul care sfinţeşte. Noi, la biserică, ne sfinţim. Odată că venim, pentru că venim într-o altă lume. Ne sfinţim privind icoanele, închinându-ne şi sărutându-le. Ne sfinţim ascultând cuvântul lui Dumnezeu, care pătrunde prin urechi şi ajunge în mintea şi în inima noastră. Când ajunge în inimă e foarte bine, sunt şanse să rodească. Şi apoi, ne îndumnezeim când ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului. Şi toate acestea ne ajută să înţelegem că biserica este, deodată, şcoală pentru toată viaţa, pentru că la biserică toată viaţa înveţi ceva. Preotul este învăţătorul, prin excelenţă, din Sfânta Evanghelie, inspirându-se de la Învăţătorul Suprem, de la Iisus Hristos. Biserica este spital pentru boli pe care nu le pot vindeca medicii, boli incurabile. Şi aceste boli le-a vindecat Mântuitorul, nu pe cele pe care le puteau vindeca oamenii. Medicii pe vremea aceea erau preoţii. Erau medici şi învăţători. Şi preoţii de azi sunt doctori de suflete. Biserica este spaţiul unde ne întâlnim şi unde uităm asperităţile dintre noi, pentru că în comunitate poate ne mai deranjăm unii pe alţii. Şi dacă n-o spunem, ne simţim deranjaţi de alţii. Avem alt grad de toleranţă în afară decât în biserică. În biserică simţim că suntem egali, indiferent de profesie, de nivelul de bunăstare, de vârstă, de nobleţe sau arbore genealogic. Ne simţim egali. Asta a venit să facă Mântuitorul. Să ne considerăm egali în faţa lui Dumnezeu. Şi bogatul şi săracul. Şi împăratul şi robul, slujitorul. Aici primim şi hrană pentru suflet. În fiecare duminică este o pericopă evanghelică ce se citeşte, pe care preotul, fiecare cu darul lui, cu puterea şi cu pregătirea pe care o are, încearcă să o explice credincioşilor”, a transmis Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

Distincţii

Preotul paroh, Părintele Augustin Homorodan, a fosr distins cu Ordinul „Crucea Preot Nicolae Gherman”, întemeietorul Mănăstirii Rohia. În dar, preotul a dăruit, din partea familiei sale, o frumoasă icoană, inspirată după pictura din biserica veche, care îl reprezintă pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul. Cu Diploma Anului Omagial au fost distinşi Consiliul Parohial şi prim-coratorul, dirijorul Mircea Mare şi corul bisericii, precum şi binefăcătorii care au contribuit la toate lucrările care s-au făcut.

