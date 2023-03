Sfânta Liturghie de hram la biserica Buna Vestire, Satu Mare

Duminică, 19 martie 2023, a Sfintei Cruci, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, anticipat, Sfânta Liturghie de hram la biserica „Buna Vestire” din parohia cu acelaşi nume din Satu Mare, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, a hirotonit un diacon şi a rostit cuvânt de învăţătură.

„Sărbătorim anticipat hramul acestei monumentale biserici din municipiul Satu Mare, care este aşezată sub ocrotirea Maicii Domnului, adică a praznicului Bunei Vestiri, care este începutul mântuirii noastre, începutul mântuirii neamului omenesc”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Venim cu bucurie în mijlocul dragostei credincioşilor, ca să le arătăm cinstirea şi preţuirea pe care le manifestăm faţă de lucrarea lor monumentală, sfântă, curată şi plină de jertfelnicie şi dăruire a celor doi părinţi, părintele Gheroghe Doca şi părintele Cristian Vaştag, care păstoresc aici, pe cele 1.500 de familii, adică aproximativ 4.500 de credincioşi. Suntem bucuroşi pentru că în Postul Mare activitatea liturgică este mai intensă, credincioşii arată şi ei ascultare şi evlavie sporită şi râvnă multă în perioada postului, fiind prezenţi nu doar duminica şi în sărbători, ci şi peste săptămână la Liturghia Darurilor înainte Sfinţite şi la tot programul liturgic al bisericii. Ne bucurăm de faptul că părinţii sunt în legătură cu şcolile din acest cartier şi este foarte important acest lucru ca să îşi pregătească pe viitorii credincioşi. Şi apoi nu uită de bătrâni. Terenul pastoral al preoţilor de ieri şi de azi şi dintotdeauna este suferinţa umană, singurătatea şi abandonul. Este minunat ce lucrează ei acum, au pictat la biserica aceasta grandioasă 600 metri pătraţi, au în total peste 2.500 metri pătraţi. Este aerisită, este frumoasă, este binecuvântată şi este zidirea inimii lor şi ofrandă adusă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, a mai spus Preasfințitul Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Pr. Ioan Socolan, protopopul Sătmarului, Pr. Gheorghe Donca, paroh, Pr. Cristian Vaştag, coslujitor, Pr. Dr. Cristian Boloş paroh la Catedrala Sătmarului, Pr. Gabriel Groza de la biserica „Sfântul Nicolae”, directorul Liceului Teologic „Nicolae Steinhardt”, Pr. Cristian Peteri, de la biserica „Sfântul Gheorghe”, Pr. Vasile Pater de la biserica „Naşterea Domnului”, Pr. Gorgan Gabriel de la biserica „Sfinţii Constantin şi Elena”, Pr. Cosmin Sopoian de la biserica „Sfântul Andrei”, Pr. Radu Şimonca de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Pr. Ovidiu Fărcaş de la biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Pr. Emil Satmari de la biserica „Naşterea Maicii Domnului”, Pr. Vasile Deac, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Baia Mare, Ipod. Vasile Pop.

La momentul consacrat, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a hirotonit întru diacon pe teologul Gheorghe Cristian Vălean, pe seama Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din municipiu, unde este şi cântăreţ la strană. Tânărul diacon are 26 de ani, a absolvit Liceul Teologic „Nicolae Steinhardt” şi Teologia pastorală, este căsătorit şi are un copil. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă a cântat corul parohiei, dirijat de Aurel Domuţa. În rândul credincioşilor s-au aflat deputatul Adrian Cozma, membru în Adunarea Naţională Bisericească, subprefectul Romeo Pop, Ing. Mircea Leţiu, membru supleant în Adunarea Eparhială şi fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, alte oficialităţi sătmărene.

Cuvântul de învăţătură

În largul cuvânt de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre Postul Mare şi cum se ţine el, despre învăţăturile pe care trebuie să le păstrăm pe perioada lui, despre păstrarea firii şi gândirii, despre Postul de 40 de zile în Pustiul Carantaniei pe care l-a ţinut Mântuitorul, ca să ne arate nouă cum se posteşte, precum şi despre Duminica Sfintei Cruci şi pericopa evanghelică a duminicii, despre purtarea Crucii, despre forţa mare pe care o are Sfânta Cruce, despre luarea Crucii şi urmarea lui Hristos.

„În procesul de supliciu la care a fost supus şi apoi Răstignit, Mântuitorul nu a zis niciun cuvânt, decât cel dumnezeiesc în care graţiază umanitatea, pe Cruce, de aceea are putere împărătească. Împăratul are putere pentru că graţiază. Conducătorii au puterea care izvorăşte din lege. Coercitivă. Constrângătoare. Justiţiară. Dreptate şi justiţie. Împăratul graţiază, că are putere din libertatea lui de a graţia pe deasupra legii. După modelul Împăratului Hristos. Hristos graţiază umanitatea. Iartă păcatele oamenilor. De aceea, forţa Crucii este atât de mare!… Hristos a încheiat în umilinţă, în suferinţă, aparent în batjocura şi hula oamenilor. Şi cu toate acestea, a câştigat două miliarde trei sute de milioane de oameni de pe Terra, care sunt creştini astăzi. Milioane de inimi Îl adoră şi Îl numesc Împărat. Împăratul de pe Cruce, pentru că şi-a folosit puterea să graţieze. Într-o secundă Creatorul ar fi putut distruge Pământul pe care l-a creat, dar nu şi-a folosit puterea decât să ierte. Şi atunci ne-a arătat cum şi în ce fel a acceptat să poarte Crucea pentru umanitate şi să graţieze şi să ierte şi să spele prin sângele de pe Cruce păcatele întregii umanităţi”. În continuare, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre crucea noastră asumată.

„Noi, de la botez suntem purtători de Cruce. Ne-am botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Nu ne-am îmbrăcat doar în slava Învierii. Ne-am înbrăcat prima dată în Crucea vieţii, cu toate ale ei, dacă vrem să ajungem la slava Învierii, a spus Preasfinşitul Părinte Episcop Iustin. Noi suntem chemaţi să ne asumăm Crucea în felul nostru: postind, rugându-ne mai mult, iertând. Nu există post şi rugăciune cu folos fără iertare şi împăcare. Noi, creştinii, suntem chemaţi să fim altfel de oameni. Nu doar să ne purtăm propria cruce, ci să purtăm şi crucea altora”.

După otpust, Părintele paroh Gheorghe Donca a mulţumit Preasfinţitului pentru prezenţă la hramul bisericii, soborului frumos, credincioşilor care au venit să se roage împreună cu soborul şi a dăruit înaltului oaspete, în semn de mulţumire, o icoană a Maicii Domnului pentru muzeul Episcopiei şi un coş cu flori. „A fost o zi de aleasă bucurie pentru că am fost înconjuraţi de credincioşii noştri, care jertfesc pentru această biserică, a spus Părintele paroh Gheorghe Donca. Am pictat o parte din această biserică, Sfântul Altar, absidele, prin jertfa acestor buni credincioşi. Pe lângă biserica de zid pe care am ridicat-o şi ne străduim să o împodobim împreună cu părintele Cristian Vaştag, zidim o altă biserică în sufletele credincioşilor, în rândul copiilor, care, în Duminica Ortodoxiei au fost premiaţi de către această biserică, în urma unui concurs pe tema rugăciunii. Un număr de 95 de copii au alcătuit din comoara sufletului lor frumoase rugăciuni înălţate lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi Sfinţilor lui Dumnezeu, iar creaţia lor a fost premiată”.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

Mai multe poze aici: