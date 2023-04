Sfânta Liturghie de hram la biserica “Sfântul Gheorghe” din Rozavlea – Şesu Mănăstirii

Marţi, 18 aprilie 2023, în a treia zi de Paşti, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat în satul natal Rozavlea, unde a oficiat, anticipat, Sfânta Liturghie Arhierească de hram la biserica „Sfântul Gheorghe” din Şesu Mănăstirii, zonă din sat în care a copilărit şi a urmat primii ani de şcoală. Prin tradiţie, hramul bisericii se ţine, de obicei a treia zi de Paşti, cum a fost şi anul acesta. „În Maramureşul Voievodal, pământ al credinţei şi al iubirii faţă de Dumnezeu şi al cinstirii sfintelor sărbători creştine, Sfintele Paşti, Crăciunul şi Rusaliile se sărbătoresc în trei zile”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Adică, o sărbătoare împărătească deplină, trei fiind cifră desăvârşită pentru creştinism şi simbolică. Aşa că în Parohia Rozvlea Şesu Mănăstirii, comuna noastră natală, în noua parohie înfiinţată după 1990 şi a cărei biserică a fost construită prin 1999 şi sfinţită în 2002, biserică de lemn în stil maramureşean, supraînălţată, biserică voievodală este sărbătoare. Am fost aproape de credincioşii de aici, deoarece sunt consătenii mei, de preoţii care au păstorit, Părintele Vasile Cozma, care a ctitorit trei biserici în această parte a satului, deoarece, în 2016, cutremuraţi şi îndureraţi, am asistat la incendiul care a mistuit biserica pe care am sfinţit-o în 2002. A fost reconstruită pe acelaşi loc, după acelaşi proiect, în timp record, pentru că ne-am solidarizat toţi. Astăzi biserica este la locul ei aşezată şi înălţată, este pictată interior şi pregătită pentru a fi din nou sfinţită. Venim cu bucurie a treia zi de Paşti, sărbătorim anticipat hramul bisericii, care este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, şi credincioşii vin în număr frumos şi destul de mare, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, mai ales că Paştile de anul acesta Dumnezeu ni le-a dăruit atât de frumoase, după credinţa şi inima noastră şi iubirea poporului român dreptcredincios faţă de Dumnezeu şi de Învierea lui Hristos pe care o mărturisesc cu toată credinţa şi fiinţa lor. Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un sobor ales de preoţi şi diaconi a slujit la hamul bisericii din Rozavlea Şesu Mănăstirii. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, de naştere din Maramureşul Voievodal, Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Pr. Ioan Vlad, parohul credincioşilor de aici, Pr. Vasile Cozma din Rozavlea Centru, Pr. Simion Smicală din Rozavlea Sâlţa, Pr. Dr. Anin Coste din Tăşnad, fost paroh în Şesu Mănăstirii, Pr. Daniel Magdău din Şieu Centru, Protos. Nifon Neamciuc, stareţul Mănăstirii Strâmtura, Protos. Iosif Petra, de la Mănăstirea Dragomireşti, Pr. Nicolae Pintea din Săliştea Buleni, Pr. Ştefan Ardelean din Vişeu de Mijloc, Pr. Gheorghe Belea, din Strâmtura Centru, Pr. Călin Şimon din Strâmtura Valea Satului, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Diac. Vlad Nechita, Ipod. Vasile Pop.

La începutul Sfintei Liturghii a fost binecuvântat noul lumânărar, situat în curtea bisericii. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois. La priceasnă a cântat Arhid. Vlad Verdeş. Între oficialităţile care s-au rugat împreună cu poporul credincios din Rozavlea şi satele de pe Valea Izei s-au aflat Vasile Mârza, primrul comunei Rozavlea, care a ieşit în întâmpinarea înaltului oaspete, şi prefectul Rudolf Stauder al Maramureşului.

Cuvântul de învăţătură

Un vast şi lămuritor cuvânt de învăţătură, adecvat acestei perioade pascale, a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în care a spus, printre altele:

„Trebuie să reţinem din Sfintele Scripturi, din ceea ce ne relatează Sfinţii Evanghelişti, că Mântuitorul, după Înviere, s-a arătat numai celor care L-au iubit şi au crezut în El. Nu s-a arătat duşmanilor. N-a vrut să-i covingă, să-i oblige, să le forţeze libertatea ca să creadă în faţa evidenţei. Nu. N-a căutat aşa ceva. Mântuitorul S-a arătat celor care au crezut şi au mărturisit că este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Şi cu siguranţă, deşi Sfintele Evanghelii nu menţionează în mod explicit, clar, prezenţa Maicii Domnului la mormânt, n-o fac, deşi Maica Domnului a fost prima care a alergat la mormânt, este evident, prima care aştepta Să-şi împlinească Fiul ei făgăduinţa. Prima care ştia cum S-a născut, că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Nu este pomenit numele Maicii Domnului, din punct de vedere al prudenţei Evangheliştilor, ca nu cumva Apostolii sau cei ce vor citi sau vor auzi cele scrise de Sfinţii Apostoli, să creadă că Maica Domnului, în durerea ei, a avut halucinaţii. Că o persoană foarte îndurerată poate să aibă şi momente în care exagerează, dar atunci când Evangheliştii spun că a mers la mormânt Maria Magdalena, Maria lui Cleopa şi cealaltă Marie, acesta este Maica Domnului. Nu-i pomeneşte numele. Despre Maica Domnului vorbeşte, dar lasă să descifrăm noi. Aşa că Mântuitorul S-a arătat după Înviere în mai multe rânduri. Prima dată Mironosiţelor Femei, pentru că ele au fost cele mai curajoase. Când Apostolii, conform profeţiei Mântuitorului la Cina cea de Taină, – voi toţi în seara aceasta Mă veţi părăsi – ei au fugit, iar Petru, în curtea arhiereului, a pătruns în curte, a spus că el nu se va lepăda, dar s-a lepădat întocmai cum i-a spus Mântuitorul, de trei ori înainte de a cânta cocoşul, însă a ieşit afară şi a plâns cu amar. A regretat enorm. Şi-a adus aminte de ce i-a spus Hristos şi a plâns. A zis cât sunt de slab! Cât de vulcanic şi justiţiar era Petru, a fost atât de slab că s-a lepădat în faţa unei slujnice, a unei femei. Cât de laş a putut să fie şi ce de plâns dureros a vărsat Petru! Ioan Evanghelistul, pentru că avea relaţii la arhiereu şi era cunoscut la curtea arhiereului, a intrat înăuntru la proces. Şi mironosiţele erau în public. Femeile. Între cei ce au intrat în curtea unde avea loc procesul, judecata lui Hristos, erau Femeile Mironosiţe, în preajma Maicii Domnului, o ţineau de braţe, pentru că în orice moment putea să cadă, în starea pe care o avea văzându-şi Fiul batjocorit, hulit, bătut, scuipat, pe urmă îmbrăcat în haină de ocară şi judecat la moarte pe Cruce. Şi Ioan Evanghelistul a fost pe aproape. Ei au rămas cu Domnul şi au parcurs Golgota”, a explicat Preasfințitul Părinte Iustin.

Ierarhul a vorbit apoi credincioşilor şi despre alte arătări ale Mântuitorului după Învierea Sa din morţi şi a tâlcuit Sfânta Evanghelie a zilei, care s-a citit, despre călătoria pe drumul Emausului, când se întâmplă o altă arătare a Mântuitorului. Părintele paroh Ioan Vlad a mulţumit în finalul slujbei, Preasfinţitului pentru prezenţă şi slujire, precum şi soborului de preoți slujitori, şi i-a dăruit ierarhului, pentru muzeul Episcopiei, o frumoasă icoană cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul bisericii.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

