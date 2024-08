Sfânta Liturghie în Parohia Muncel urmată de Slujba Sfeștaniei la Casa Parohială

Duminică, 18 august 2024, în Parohia Muncel a avut loc o sărbătoare deosebită, marcată prin oficierea Sfintei Liturghii și a Slujbei sfeștaniei la casa parohială. Slujbele au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a rostit și cuvântul de învățătură. În cadrul soborului de preoți s-au aflat protopopul de Dej, preotul Ionuț Buftea, secretarul de cabinet al ierarhului – arhidiaconul Iustin Pop, preotul paroh Ioan Chindriș și alți preoți invitați.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Sfântul Lavrentie al Cernigovului” al Bisericii Studenților din Campusul Universitar Hașdeu, care a înălțat atmosfera de rugăciune prin cântările sale solemne.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit despre importanța dăruirii chiar și din puținul nostru, despre curajul de a împărți cu ceilalți, despre bucuria care vine din trăirea în armonie și despre atenția necesară pentru a evita risipa. Ierarhul a îndemnat să fim recunoscători pentru darurile primite și să ne consolidăm atât relația cu Dumnezeu, cât și pe cea cu cei din jurul nostru.

Încrederea în Dumnezeu și dăruirea din puținul nostru

Preasfințitul Părinte Benedict a zis în cuvântul de învățătură că trebuie să-i dăruim lui Dumnezeu puținul nostru și să avem încredere că El poate face lucruri mari din acesta. Chiar și atunci când aportul nostru pare nesemnificativ, credința noastră că Dumnezeu poate înmulți acest mic efort este esențială pentru a primi mari binecuvântări.

„Să-i dăruim lui Dumnezeu puținul nostru și să avem încredere că din puținul nostru Dumnezeu poate să facă lucruri mari.”

Curajul de a împărți cu ceilalți din cele ce avem

Preasfințitul Părinte Benedict ne-a învățat să avem curajul de a împărți cu ceilalții din ceea ce avem, având credința că Dumnezeu va înmulți. El ne-a avertizat că, dacă adunăm doar pentru noi, riscăm să pierdem tot ceea ce am strâns, ca și cum nu am fi avut niciodată. Însă, dacă împărțim cu ceilalți, Dumnezeu ne va oferi și mai mult decât am sperat.

„A doua învățătură pe care am exprimat-o este să avem curajul să împărțim cu ceilalți din cele pe care le avem și Dumnezeu va mulți. Văzând dorința noastră de a oferi și celorlalți când adunăm doar pentru noi, vom pierde cele pe care le-am adunat ca și când nu le-am avut niciodată și nu ne vom putea bucura de ele. Însă când împărțim cu ceilalți, Dumnezeu ne va da și mai mult decât orice.”

Importanța bucuriei și a trăirii în armonie

Preasfințitul Părinte Benedict a subliniat că Dumnezeu ne va dărui bucurie și împlinire atunci când împărțim cu ceilalții. Această bucurie ne permite să ne bucurăm pe deplin de ceea ce avem și să trăim în armonie, având certitudinea că binecuvântările primite sunt rezultatul credinței și al dăruirii noastre.

„Ne va da bucurie ca să putem să ne tihnească din tot ceea ce avem și să trăim. Această bucurie a împlinirii că din puțina noastră muncă Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a dat mai mult decât am fi putut noi supărat…”

Atenția la risipă și la nevoile celorlalți

Preasfințitul Părinte Benedict ne-a îndemnat să fim atenți la risipă, care este adesea un semn al lipsei de considerație față de nevoile celorlalți. În loc să ignorăm aceste nevoi, ar trebui să pregătim cele necesare vieții cu chibzuință, având în vedere că ceea ce noi aruncăm poate fi hrana celor care duc lipsă.

„…și în al treilea rând, să fim mai atenți cu risipa risipa înseamnă lipsa celorlalți lipsa nevoilor celorlalți în gândul nostru mai degrabă să fim atenți la cei care au nevoie și să. Să pregătim pentru cele ale vieții, atât cât este nevoie sau să fim cât se poate de atenți în sensul acesta, înțelegând că ceea ce noi aruncăm este hrana celor care duc lipsă și în felul acesta putem să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă în viața noastră…”

Recunoștința față de Dumnezeu și relațiile armonioase cu ceilalți

În încheiere, Preasfințitul Părinte Benedict ne-a îndemnat să fim recunoscători pentru toate darurile pe care le primim. Mulțumind lui Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră, putem să ne așezăm bine, atât în relația cu El, cât și în relația cu ceilalți.

„…Putem să fim mulțumitori pentru tot darul pe care îl primim și putem să ne așezăm bine, atât în relație cu Dumnezeu, cât și în relație cu ceilalți.”