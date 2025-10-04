Sfânta Liturghie și binecuvântarea lucrărilor în parohia Sânnicoara, județul Cluj | 48 de ani de slujire ai părintelui Viorel Luca

Sâmbătă, 4 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Sânnicoară, județul Cluj, cu prilejul binecuvântării lucrărilor efectuate în ultima perioadă la biserica parohială și al aniversării a 48 de ani de slujire a părintelui paroh Viorel Luca.

De la ora 9:30, în interiorul lăcașului de cult cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit o rugăciune de binecuvântare, stropind cu apă sfințită altarul, naosul și pronaosul bisericii. Acest moment a marcat încununarea procesului de renovare prin care a trecut atât exteriorul, cât și interiorul sfântului lăcaș.

În continuare, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din soborul slujitor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Cluj I – preotul Dan Hognogi, protopopul de Dej – preotul Ioan Buftea, parohul din Sânnicoară – preotul Viorel Luca, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre efemeritatea vieții și despre modalitățile prin care timpul acordat omului în lume poate fi valorificat și răscumpărat. Totodată, Părintele Mitropolit a amintit, cu nostalgie, că printre puținii preoți care se află încă printre noi și care au fost prezenți la momentul hirotoniei Înaltpreasfinției Sale întru preot (27 august 1978), este și parohul Viorel Luca.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, teologul Botcă Andrei-Răzvan a fost hirotonit întru diacon. Acesta urmează să fie hirotonit preot pe seama parohiei Țentea, protopopiatul Beclean.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de Dorina Damian.

Pentru întreaga activitate pastorală și administrativă desfășurată în cei 48 de ani de slujire sacerdotală, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei i-a acordat preotului paroh Viorel Luca Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici. Primarul comunei Apahida, comună de care aparține administrativ-teritorial și localitatea Sânnicoară, doamna Belce Cristina Ramona, a fost distinsă cu Ordinul “Mihai Vodă” pentru mireni. De asemenea, diplome de aleasă cinstire au primit și alți binefăcători, în frunte cu doamna preoteasă Iuliana Luca, coratorul Legean Ghiță și cântărețul bisericesc Goia Cornel Dorin.

Preotul paroh Viorel Luca a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, oferindu-i în dar o icoană argintată cu Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Slujba a fost oficiată în prezența a numeroși credincioși și a oficialităților locale.

Text și foto: Dragoș Stroian