Sfânta Liturghie și instalarea noului stareț la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Feleacu

Protosinghelul Arsenie Oșovei a fost instalat duminică, 2 august 2026, în demnitatea de stareț al Mănăstirii „Sfânta Treime” din Feleacu și preot paroh al comunității din localitate, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Duminica a IX-a după Rusalii, când în bisericile ortodoxe a fost citită pericopa evanghelică a Umblării pe mare și a Potolirii furtunii. Din sobor au făcut parte protosinghelul Arsenie Oșovei, părintele Aurel Someșan și părintele Daniel Mocanu, slujitori ai parohiei, arhidiaconul Dan Grigore Văscu, directorul Radio Renașterea, precum și alți preoți invitați.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei.

„Dumnezeu Se roagă?”

În cuvântul de învățătură, arhimandritul Dumitru Cobzaru a pornit de la imaginea Mântuitorului retras în rugăciune pe munte, subliniind că rugăciunea este calea prin care omul intră în comuniune cu Dumnezeu și nu mai rămâne niciodată singur.

„Dumnezeu Se roagă? Are Dumnezeu nevoie de rugăciune? Cum este posibil ca Dumnezeu să Se roage? Noi suntem datori să ne rugăm lui Dumnezeu. Dar aflăm din Evanghelie că Dumnezeu Se roagă. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Se suie pe un munte înalt, în singurătate, și intră în comuniune cu Cel de care nu S-a despărțit niciodată, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. (…) Noi, oamenii, când ne simțim mai singuri sau în încercările vieții, să știm că prin rugăciune putem intra în comuniunea Sfintei Treimi. Și atunci nu mai suntem singuri. Cu Dumnezeu nu putem fi singuri niciodată.”

Pornind de la furtuna de pe Marea Galileii, părintele exarh a arătat că Evanghelia trebuie înțeleasă și ca o imagine a luptei pe care fiecare om o poartă de-a lungul vieții.

„Știm prea bine că Evanghelia trebuie citită în chip duhovnicesc, pe interior. Și atunci vorbim de furtuna care este însăși experiența vieții noastre. Viața noastră este o furtună, de la naștere până la moarte, în care căutăm limanul și odihna. Arareori le găsim și trebuie să luptăm și să luptăm. (…) Furtuna vieții noastre este un lucru îngăduit de Dumnezeu, dar spre întărirea noastră duhovnicească.”

În încheiere, arhimandritul Dumitru Cobzaru i-a îndemnat pe credincioși să nu-și ia privirea de la Hristos și să rămână în corabia Bisericii, singurul loc al mântuirii.

„Sfântul Apostol Petru a lăsat ochii de la Hristos, spre Care mergea, și s-a uitat împrejur, văzând furtuna și vântul care îi stătea împotrivă. (…) Avem atâtea frici, atâtea griji, pentru că nu-L avem în fața ochilor noștri pe Hristos, Cel care ne poate salva din toate primejdiile, inclusiv cele de moarte. (…) Corabia este Biserica lui Hristos, iar rugăciunea lui Petru rămâne o rugăciune pe care o putem folosi fiecare, mai ales atunci când simțim că nu mai avem nici pământ sub picioarele noastre și ne scufundăm în apele tulburi ale acestei lumi.”

La finalul Sfintei Liturghii, arhimandritul Dumitru Cobzaru a dat citire deciziei de numire a noului stareț, în persoana protosinghelului Arsenie Oșovei, călugăr al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Vad.

Adresându-se noului stareț, părintele exarh a subliniat că această ascultare trebuie împlinită cu responsabilitate, în duhul recunoștinței și al comuniunii cu Biserica.

„Părintele să fie recunoscător și dator, în maximă responsabilitate, lui Dumnezeu. El toate le proniază. (…) Să fie recunoscător și dator Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, părintelui arhimandrit Alexandru Ghenț și obștii Mănăstirii Vad. Iar acum, recunoscător și dator, în maximă responsabilitate și într-o continuă conlucrare, cu discernământ matur și înțelept, cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care v-a încredințat această ascultare.”

În cuvântul de răspuns, protosinghelul Arsenie Oșovei a făgăduit că va pune darurile primite de la Dumnezeu în slujba Bisericii și că se va îngriji cu responsabilitate de viața duhovnicească a credincioșilor din Feleacu.

„Ne învață Sfântul Nicolae Velimirovici că această înmulțire a talanților, această dublare a lor, se face împreună cu aproapele tău. Și vă promit că darurile pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu le voi pune cu desăvârșire spre lucrarea și spre sporirea Trupului Bisericii lui Hristos. Vă promit, ca stareț și ca paroh, că mă voi îngriji duhovnicește de fiecare dintre dumneavoastră și, așa cum m-am îngrijit vreme de aproape 13 ani de ucenicii mei de la Vad, la fel și aici mă voi strădui ca să-L simțiți pe Hristos și harul lui Hristos în sufletele dumneavoastră.”

La eveniment au participat numeroși credincioși din Feleacu, precum și mulți fii duhovnicești ai noului stareț, veniți din zona Dejului și de la Mănăstirea Vad pentru a fi alături de acesta la începutul noii sale slujiri.

Protosinghelul Arsenie Oșovei a fost tuns în monahism la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Vad, în data de 24 martie 2015. La 28 iunie 2025 a fost hirotesit protosinghel, cu dreptul de a purta crucea pectorală, de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, ca recunoaștere a activității sale duhovnicești. Începând cu 1 august 2026, a fost numit stareț al Mănăstirii „Sfânta Treime” din Feleac și preot paroh al comunității din localitate.

Text: Viorica Văscu

Foto: Dumitru Cucură

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