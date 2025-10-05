Sfânta Liturghie și Parastas pentru Episcopul Vasile Flueraș, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În Duminica a 19-a după Rusalii (5 octombrie 2025), Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

În soborul liturgic s-au numărat preoți și diaconi ai Catedralei, precum și preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de Pr. Prof. Emerit Dr. Vasile Stanciu.

După citirea pericopei evanghelice a Duminicii – Predica de pe munte: Iubirea vrăjmașilor –, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură despre idealul vieții creștine, arătând că acesta întrece orice ideal omenesc și nu se reduce la simpla împlinire a faptelor bune.

Pericopa Evangheliei Duminicii de astăzi ne prezintă idealul vieții creștine. Acest ideal întrece orice ideal omenesc. Trebuie să înțelegem că Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu ne cere doar să facem fapte bune și să fim binefăcători cu semenii noștri, să avem un comportament cuviincios și moral. Ne cere mai mult. Și ce înseamnă acest „mai mult”? Ceea ce ne-a spus acest ultim verset din pericopa evanghelică de astăzi: „Fiți, dar, milostivi, precum Tatăl vostru Cel din ceruri milostiv este.” Asta înseamnă că trebuie să ne asemănăm Părintelui Ceresc.

Ierarhul a subliniat că acest „mai mult” înseamnă dorința de a ne asemăna cu Dumnezeu, nu printr-o imitare exterioară, ci printr-o transformare lăuntrică a inimii, posibilă doar prin harul Său:

„Atunci când trăiește Hristos în noi, putem spune că am reușit să realizăm acest ideal al vieții creștine. Cum să facem asta? Trebuie să ne străduim să ne desprindem de eul propriu. Chiar în urmă cu două săptămâni, în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, Domnul Hristos ne cerea, nouă, celor care vrem să-L urmăm, să ne lepădăm de noi înșine. A ne lepăda de noi înșine înseamnă tocmai a ne lepăda de această stare de egoism, care ne închide în noi și care nu ne lasă să ne apropiem nici de Dumnezeu, nici de semenii noștri. Deci, noi trebuie să ne deschidem inima, ca să-L lăsăm pe Hristos să poată lucra și să acționeze în noi.”

Preasfinția Sa a arătat că idealul vieții creștine despre care vorbește pericopa evanghelică de astăzi nu poate fi atins doar prin efortul voinței omenești:

„Oricât s-ar strădui cineva, nu va reuși niciodată. La acest ideal se ajunge printr-o lucrare duhovnicească de transformare lăuntrică a inimii, cu ajutorul harului lui Dumnezeu.”

Sfânta Liturghie s-a desfășurat în prezența unui număr mare de credincioși clujeni, care au venit să se roage și să aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite.

Pomenirea Episcopului Vasile Flueraș

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, au săvârșit Slujba Parastasului, cu prilejul împlinirii a 4 ani de la trecerea la Domnul a Preasfințitului Părinte Vasile Flueraș (Someșanul).

Preasfințitul Vasile Flueraș a trecut la Domnul în 8 octombrie 2021, la vârsta de 72 de ani, rămânând în memoria credincioșilor drept ierarhul apropierii de oameni și al slujirii prin fapte, între care se numără și Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca.

Text: Viorica Văscu

