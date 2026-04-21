Sfânta Matrona va fi sărbătorită la Schitul Darvari din București: Programul evenimentelor

Sfânta Matrona din Moscova va fi sărbătorită în perioada 30 aprilie – 3 mai la Schitul bucureștean Darvari.

Programul va cuprinde slujbă de priveghere, Sfânta Liturghie, acatist și procesiune cu cinstitele moaște.

Schitul Darvari a primit un fragment din moaștele Sfintei Matrona în aprilie 2025, fiind așezat spre închinare în Paraclisul Sfinților Tămăduitori, alături de cele ale Sfântului Siluan Athonitul și ale Sfântului Nichifor Leprosul.

Așezământul monahal este situat pe strada Schitul Darvari, nr. 3, sector 2, București.

Programul evenimentelor:

Joi, 30 aprilie:

17:00 – Paraclisul Sfintei Matrona.

18:00 – procesiune cu cinstitele moaște ale Sfintei Matrona și așezare lor spre închinare alături de Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți” în baldachinul amenajat la altarul exterior.

18:30 – Taina Sfântului Maslu și molitfele.

Vineri, 1 mai:

08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie.

17:00 – Acatistul Sfintei Matrona și al Maicii Domnului în cinstea Icoanei „Aflarea celor pierduți”.

18:00 – Vecernia mare și Litia Sfintei Cuvioase Matrona.

Sâmbătă, 2 mai:

08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie.

17:00 – Acatistul Sfintei Matrona și al Maicii Domnului în cinstea Icoanei „Aflarea celor pierduți”.

18:00 – Vecernia mare și Litia.

Duminică, 3 mai:

08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie.

17:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Matrona.

18:30 – Taina Sfântului Maslu și moliftele.

La sfârșitul slujbei Sfântului Maslu, după închinarea ultimului credincios, racla cu moaștele Sfintei Matrona și Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți” vor fi așezate în paraclisul Sfinților Tămăduitori.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene