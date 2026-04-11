Sfânta și Marea Sâmbătă în cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca

În Sfânta și Marea Sâmbătă, 11 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul clujean Mănăștur.

Cu acest prilej, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat sensurile duhovnicești ale acestei zile, legate de înnoirea vieții prin botez, de taina Învierii și de puterea smerită a lui Dumnezeu.

Preasfinția Sa a arătat că Sâmbăta Mare nu este doar o amintire a unor practici din vechime, ci o chemare actuală la reînnoirea vieții în Hristos:

„În vechime, la această slujbă erau botezați cei care se converteau la creștinism, pentru că praznicul Sfintelor Paști nu era doar comemorarea Învierii Domnului Hristos, ci și trăirea praznicului prin propria noastră înviere. Cei care se converteau înviau prin botez, iar Biserica îi întâmpina ca pe niște nou-luminați și îi primea la prima lor Liturghie, în care se și împărtășeau. Pentru noi, nu este doar un vestigiu istoric ceea ce am trăit astăzi. Și noi, an de an, în timpul Sfântului și Marelui Post, ne putem considera niște catehumeni, în sensul că ne reînnoim și reînvățăm temeiurile credinței noastre. Avem un mare dușman, care este uitarea, și de aceea este nevoie să ne reamintim aceste lucruri. Botezul nostru îl reînnoim și îl reactualizăm prin pocăință și prin Taina Spovedaniei, iar apa botezului este înlocuită de lacrimile de pocăință.”

Ierarhul a subliniat că Învierea lui Hristos descoperă adevărata putere a lui Dumnezeu, o putere care nu se impune prin forță, ci prin smerenie:

„Oamenii contemporani lui Iisus au crezut că au scăpat de El, L-au omorât, L-au pus în mormânt și au pus și pecete. Și totuși, Hristos a înviat. Și poate unii se întreabă de ce S-a lăsat omorât, dacă este atotputernic. Pentru că numai un atotputernic se poate smeri. El era atotputernic și de aceea S-a lăsat în voia tuturor, să facă tot ce au vrut cu El, pentru că nu era nevoie să Se apere. Iar când a vrut să Se ridice, S-a ridicat și nimic nu L-a mai putut opri, nici piatra de pe mormânt, nici pecetea. Îngerul a venit să dea piatra la o parte nu ca să poată ieși Hristos, ci pentru ca femeile mironosițe să vadă că mormântul este gol. Aceasta este atotputernicia lui Dumnezeu, pe care nu o poate opri nimic.”

În continuare, Preasfinția Sa a arătat că atotputernicia lui Dumnezeu este una smerită și devine izvor de curaj pentru cei care cred în El:

„Dumnezeu nostru este atotputernic, dar are o atotputernicie smerită. Nu face spectacol din puterea Sa, ci de multe ori Se arată atât de smerit încât pare neputincios. Vrea să ne învețe și pe noi să fim smeriți și să nu ne temem dacă suntem cu El. Chiar dacă în lume avem necazuri, Hristos ne spune: îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal al parohiei.

La finalul slujbei, părintele paroh Dan Cismaș a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare.

Apoi, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oferit credincioșilor iconițe cu Învierea Domnului, în semn de binecuvântare și apropiere sufletească.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Doru Păun

