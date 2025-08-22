Sfântul Antim Ivireanul va fi cinstit în Râmnicu Vâlcea printr-o serie de evenimente culturale și duhovnicești

Praznicul Adormirii Maicii Domnului, este o sărbătoare mult iubită şi cinstită de creştinii ortodocşi din toată ţara noastră. De un secol, credincioşii din Ardeal dar nu numai, cu două, trei zile înainte urcă Dealul Viei de la Rohia, pentru a se închina Icoanei Maicii...