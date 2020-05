Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cinstit în Parohia Iacobeni, în prezența PS Benedict Bistrițeanul

La sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, vineri, 8 mai 2020, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a liturghisit și a predicat în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Iacobeni, protopopiatul Turda, județul Cluj.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu ușile închise, fără accesul credincioșilor, cu respectarea regulilor impuse de autorităţi, ca urmare a măsurilor de prevenție şi limitare a răspândirii coronavirusului.

În cadrul slujbei, ierarhul s-a rugat pentru cei bolnavi, pentru personalul medical și pentru toți cei aflați în slujba aproapelui. Totodată, a citit rugăciunea specială pentru încetarea noii pandemii.

La final, Episcopul-vicar Benedict Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură, afirmând că „Sfântul Ioan Evanghelistul este model al omului contemplativ, sincer, curat și simplu în inima lui; al copilului, în sensul cel mai profund evanghelic : «dacă nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în Împărăţia lui Dumnezeu» (Matei 18, 3)”.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este prăznuit de trei ori pe an, însă în ziua de 8 mai este sărbătorit în cinstea minunii care are loc, în fiecare an, în această zi, la mormântul său din Efes. Mormântul Sfântului Ioan Teologul izvorăște, din Suflarea Duhului Sfânt, o pulbere sfântă, care izbucnește afară în fiecare an, la această dată. Localnicii o numesc „mană”. Această pulbere divină este cunoscută pentru darurile ei vindecătoare, atât pentru suflet, cât și pentru trup.

Parohia Ortodoxă Iacobeni este păstorită de preotul paroh Dan Lionte-Maluș, care desfășoară numeroase activități culturale și social-filantropice, printre care amintim:

Preotul Toma Gherasimescu s-a născut în anul 1903 la Brusturoasa, județul Bacău, și a fost primul preot ortodox din parohia Iacobeni. A păstorit aici cinci ani, timp în care a intensificat viața duhovnicească din parohie și a construit o biserică ce există și astăzi. În anul 1957 a fost condamnat de autoritățile comuniste la 20 de ani de închisoare, sub acuzația de „uneltire contra ordinii sociale” (pentru misionarismul creștin), din care a executat şapte ani. A trecut la Domnul la vârsta de 72 de ani și a fost înmormântat în cimitirul localității Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa.