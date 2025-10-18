Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, prăznuit la Mănăstirea Dobric

În ziua prăznuirii Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, sâmbătă, 18 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului bisericii de lemn din cadrul așezământului monahal.

De la ora 10:00, în biserica de zid a mănăstirii, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici, din care au făcut parte pr. prof. univ. dr. emerit Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, protosinghelul Siluan Farcaș, duhovnicul mănăstirii, și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură prin care a prezentat, într-o formă sintetică și luminoasă, viața și lucrarea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, medicul iubit și slujitorul credincios al Domnului, iar apoi a subliniat două dintre principalele sale învățături desprinse din Evanghelii: iubirea milostivă a lui Dumnezeu față de toți oamenii și fidelitatea față de Hristos, chiar și în cele mai grele încercări.

Vorbind despre prima învățătură, Preasfinția Sa a arătat că întreaga Evanghelie a Sfântului Luca respiră iubirea și bunătatea lui Dumnezeu, care nu se opresc în fața slăbiciunilor omenești, ci le vindecă prin milă și iertare:

„Evanghelia Sfântului Luca se remarcă prin faptul că scoate în evidență iubirea milostivă a lui Dumnezeu față de toți oamenii și mai ales față de cei păcătoși. Doar în Evanghelia sa se găsesc patru pilde care arată acest lucru: pilda oii celei pierdute, a drahmei celei pierdute, a fiului risipitor și a samarineanului milostiv. Sfântul Luca ne arată că Dumnezeu nu respinge pe nimeni care se pocăiește. Dar subliniez: care se pocăiește, pentru că Dumnezeu ne cheamă, în primul rând, la îndreptarea vieții. El iubește pe toți oamenii, și pe cei păcătoși, dar nu lăsându-i așa cum sunt, ci chemându-i la pocăință.”

Referindu-se apoi la cea de-a doua învățătură, ierarhul a evidențiat fidelitatea și devotamentul Sfântului Luca, care l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în cele mai dificile momente ale misiunii sale:

„Sfântul Luca l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în cea mai mare parte a activității sale apostolice. În epistola a doua către Timotei, Sfântul Pavel scrie: numai Luca este cu mine. Era în temniță, părăsit de alții, dar Luca i-a rămas credincios și devotat. Și noi trebuie să învățăm de aici: să fim atașați de Hristos nu doar când ne merge bine, ci și în cele mai grele momente ale vieții.”

La finalul slujbei, Preasfințitul Samuel Bistrițeanul l-a felicitat pe duhovnicul așezământului, protosinghelul Siluan Farcaș, cu prilejul zilei sale aniversare, adresându-i urări de sănătate, putere și rodnică slujire în ogorul Domnului.

Apoi, părintele duhovnic Siluan Farcaș a mulțumit Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor prezenți la hram.

În semn de recunoștință și prețuire, maica stareță Veronica Coțofană i-a oferit ierarhului o icoană cu Maica Domnului și un aranjament floral.

După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a săvârșit slujba de sfințire a crucii care urmează să fie amplasată pe clopotnița mănăstirii, ca semn de binecuvântare și ocrotire asupra întregului așezământ monahal.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal „Sotirios”, iar la momentul chinonicului, grupul vocal „Flori de pe Someș” al Clubului Copiilor din Beclean, coordonat de prof. Daniel Rațiu, a interpretat mai multe pricesne.

La hram au participat numeroși credincioși și pelerini, precum și oficialități locale, în frunte cu primarul comunei Căianu Mic, Paul Știr, care, împreună cu obștea mănăstirii, a trăit momente de înălțare duhovnicească în rugăciune, cântare și comuniune frățească.

Scurt istoric

Aşezământul monahal de la Dobric a fost înfiinţat în 1992, iniţial ca schit, iar după un an a devenit mănăstire. Complexul monahal este format din casa veche, un fost conac boieresc vechi de aproape 200 de ani, unde a fost amenajat un paraclis cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. De asemenea, mănăstirea are o bisericuţă din lemn, cu hramul „Sfântul Evanghelist Luca”, construită în stil maramureşean, în anul 2000, în doar 30 de zile, fiind sfințită în anul 2002 de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. Lăcașul este înzestrat cu iconostas și strane din stejar, sculptate de câțiva deținuți aflați atunci în Penitenciarul Bistrița.

Biserica mare din zid are hramul „Adormirea Maicii Domnului” iar în momentul de faţă se lucrează în interiorul bisericii fiind pregătită pentru a fi pictată. Construcția ei a început în anul 2008, iar prima Liturghie a fost oficiată la data de 18 octombrie 2019, când Mitropolitul Andrei a binecuvântat biserica pentru a se putea ține slujbe.

La data de 21 mai 2013, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului, a pus piatra de temelie pentru un nou Centru social destinat vârstnicilor, cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, aflat în construcție. În cadrul așezământului monahal există şi Căminul de bătrâni „Aurel şi Dudica Milea”, unde sunt primite cazuri sociale de bătrâne, care sunt abandonate de familie sau au pensii foarte mici, iar mănăstirea, pe cheltuiala ei, le poartă de grijă.

La hramul din anul 2021, în data de 21 mai, ierarhul a binecuvântat sala de conferințe „Episcop Nicolae Ivan” şi biblioteca „Mitropolitul Bartolomeu Anania” din cadrul noii case monahale. Biblioteca adăpostește peste 20 de mii de volume din cele 40 de mii din colecția așezământului monahal.

În data de 9 decembrie 2021, Mănăstirea Dobric, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a găzduit și inaugurat proiectul de cercetare biblică – noutestamentară „Sfântul Luca – apostol, istoric și evanghelist”, dedicat studenților-doctoranzi ai Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din cadrul instituției de învățământ teologic clujean.

La data de 20 octombrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, au slujit la Mănăstirea Dobric, unde a fost prăznuit hramului bisericii de lemn și au fost aniversați 30 de ani de existență a mănăstirii. Cu acest prilej, a fost lansată cartea „Mănăstirea Dobric – Perla Ţibleșului, la 30 de ani de existenţă”, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului, autori fiind stavrofora Veronica Coţofană, stareța așezământului monahal, şi jurnalistul și scriitorul Menuţ Maximinian, preşedintele Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud și managerul cotidianului „Răsunetul” din Bistrița.

În prezent, obștea așezământului monahal numără trei viețuitoare, stareță fiind stavrofora Veronica Coţofană, iar duhovnic protosinghelul Siluan Farcaş.

Foto și text: Marian Șomlea

Mai multe poze AICI.