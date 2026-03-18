Sfântul Ioan Scărarul – despre iubirea de arginți (exegeză)

Cuvântul XVI din „Scara” a Sfântului Ioan Scărarul tratează una dintre cele mai periculoase patimi ale sufletului omului: iubirea de arginți, adică atașamentul excesiv de bunurile materiale, care devine piedică în calea mântuirii. Acest text oferă nu doar o descriere morală a acestei patimi, ci și o metodă de discernământ spiritual, indicând contrastul între cei ce trăiesc pentru avuții și cei ce se străduiesc spre neagonisire.

Sfântul Ioan începe prin a menționa că: „Mulți dintre dascălii înțelepți, după tiranul de care s-a vorbit înainte, au obișnuit să înfățișeze pe dracul cel cu mii de capete, al iubirii de arginți. Ca să nu schimbăm noi, neînțelepții, această ordine, am urmat aceleași rânduieli și reguli. De aceea vom grăi puțin despre această boală, dacă voiți, și apoi pe scurt despre felul însănătoșirii de ea.”

Aici, iubirea de arginți este comparată cu un demon cu mii de capete, simbolizând multitudinea ispitelor și a consecințelor acestei patimi asupra sufletului. Sfântul atrage atenția că, deși mulți se abat din cauza acestei dorințe, regula monahală urmărește să-i conducă pe toți spre înțelepciune și echilibru duhovnicesc.

În continuare, caracterizează iubirea de argint: „Iubirea de arginți este închinarea la idoli; fiica necredinței, scuză mincinoasă pentru boli, prevestirea bătrîneții, frică de secetă, vestitoarea foametei.”

Iubirea de arginți nu este doar o dorință materială, ci o slujire idolatră, substituind încrederea în Dumnezeu cu teama și planurile de siguranță pământești. Ea se naște din necredință și aduce cu sine frică și nesiguranță, transformând omul într-un sclav al propriilor bunuri. „Iubitorul de arginți râde de Evanghelii și le nesocotește cu voia. Cel ce a dobîndit dragoste va risipi banii. Dar cel ce spune că acestea două pot viețui împreună, se amăgește pe sine.”

Sfântul subliniază conflictul interior între iubirea de arginți și dragostea adevărată: cine iubește cu adevărat nu poate rămâne atașat de bunuri. Încercarea de a împăca cele două realități duce la amăgire și pierderea direcției spirituale.

Consecințele patimii sunt acestea: „Cel ce și-a biruit această patimă, și-a tăiat grijile. Cel legat de ea nu se va ruga niciodată în chip curat.”

„Începutul iubirii de arginți e motivul milosteniei. Capătul ei ultim e ura față de săraci. Cît timp aduna cineva banii, e milostiv. Dar când are banii, îi strînge în mîini.”

Aceste cuvinte dezvăluie cum iubirea de arginți corupe sufletul. La început, ea poate genera aparent milostenie, dar, odată dobândite averile, inima se închide, iar urâțenia egoismului și a lipsei de compasiune devine vizibilă. Sfântul Ioan folosește un exemplu concret: omul care adună pentru a se simți virtuos devine treptat prizonierul propriei averi, închizându-și sufletul față de nevoile săracilor.

Neagonisirea este calea opusă iubirii de arginți: „Călugărul neagonisitor este stăpînul lumii. El a încredințat grija (de sine) lui Dumnezeu și prin credință pe toți îi are robi. El nu va vorbi omului despre vreo nevoie a sa, iar cele ce îi vin le primește ca din mîna Domnului. Lucrătorul neagonisitor e fiul neîmpătimirii, socotind cele ce le are ca și cînd n-ar fi; și sosind vremea retragerii din lume, toate le socotește ca pe niște gunoaie.”

Sfântul contrastează iubitorul de arginți cu cel neagonisitor, arătând că adevărata libertate spirituală vine din detașarea de bunuri. Această atitudine nu presupune indiferență față de nevoile lumii, ci încredere deplină în Providență și lucrare a credinței în Dumnezeu. Neagonisitorul transformă tot ce primește într-o ofrandă și nu devine sclavul propriilor posesiuni: „Cei ce viețuiesc în ascultare sînt străini de iubirea de arginți. Căci, odată ce și-au predat și trupul lor, ce lucru mai au de agonisit pentru ei? De un singur lucru se mai pot face vinovați: de strămutarea ușoară în alt loc.”

Aici se evidențiază principiul ascultării: omul care renunță la voința proprie și se supune regulilor spirituale nu mai caută avere, ci doar virtute și slujire. Strămutarea ușoară simbolizează mobilitatea sufletului, disponibilitatea de a renunța la confort pentru binele celorlalți și pentru ascensiunea spirituală.

Cuvântul XVI din „Scara” oferă o lecție profundă despre patimile sufletești, dar mai ales despre modul în care atașamentul de bunuri materiale poate submina rugăciunea și iubirea adevărată. Prin contrastul între iubitorul de arginți și călugărul neagonisitor, Sfântul Ioan Scărarul arată drumul spre libertatea duhovnicească: detașarea, ascultarea, încrederea în Dumnezeu și milostenia sinceră. Astfel, adevărata „îmbogățire” nu se măsoară în arginți, ci în puritatea inimii și în curăția relației cu divinitatea.