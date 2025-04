Sfântul Iosif, scriitorul de cântări (imnograful) ‒ drumul spre sfințenie

Ev. Marcu 9, 17-32; Vindecarea fiului lunatic „Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor...