Sfântul Isaac Sirul – despre isihie și plâns

Cuvântul 12 din Cuvinte ascetice este una dintre cele mai adânci analize ale experienței lacrimilor în viața duhovnicească. Textul propune o veritabilă „mistagogie” a plânsului: nu ca simplă emoție religioasă, ci ca semn ontologic al trecerii omului din vechiul mod de existență în cel nou, al Duhului. Lacrimile devin aici criteriul interior al nașterii omului lăuntric și al trecerii minții din lumea aceasta în lumea contemplativilor.

Despre lacrimile și demascarea formalismului ascetic, Sf. Isaac scrie:,,Îţi spun un lucru, dar să nu râzi pentru că îți spun un adevăr și nici să nu te îndoiești de cuvintele mele, întrucât cei care mi le-au predat sunt adevărați.

Dacă te spânzuri pe tine însuți de pleoape înaintea lui Dumnezeu până ce ajungi, poate, la lacrimi, să nu ţi se pară că ai ajuns ceva în viețuirea ta. Pentru că, până acum, cele ascunse ale tale slujesc lumii. Adică duci felul de viețuire al celor din lume și săvârșești lucrul lui Dumnezeu prin omul dinafară, iar omul dinlăuntru este cu totul fără rod, pentru că rodul lui începe de la lacrimi.

Dar când vei ajunge în locul lacrimilor, atunci să cunoști că cugetul tău a ieşit din temniţa acestei lumi și că și-a pus piciorul pe calea lumii celei noi și că a început să adulmece văzduhul minunat de acolo; iar atunci încep să curgă lacrimile. Căci s-a apropiat durerea naşterii fătului duhovnicesc, fiindcă harul, maica de obște a tuturor, se grăbește să nască tainic în suflet chipul dumnezeiesc, spre lumina veacului viitor.

Dar, când vine vremea naşterii, cugetul începe să se mişte în unele din cele de acolo precum răsuflarea pe care fătul o trage înlăuntrul mădularelor şi prin care se hrăneşte în mod firesc şi, pentru că nu le rabdă pe cele cu care nu este obişnuit, începe să-şi mişte trupul într-un plâns amestecat cu dulceaţa mierii. Şi pe cât se hrăneşte fătul dinlăuntru, pe atât e şi sporirea lacrimilor.

Această rânduială a lacrimilor, despre care am vorbit, nu e aceea pe care o au, cu întreruperi, cei ce vieţuiesc în isihie. Pentru că această mângâiere, care se întâmplă din timp în timp, o are oricine petrece împreună cu Dumnezeu în isihie: uneori când se află în contemplaţia cugetului, alteori când se află în cuvintele Scripturilor, alteori în convorbirea rugăciunii de cerere. Ci vorbesc despre rânduiala aceasta pe care o are cel ce varsă lacrimi neîncetat, noaptea şi ziua. Cine a găsit cu precizie adevărul acestor două feluri de lacrimi, acela în isihie l-a găsit. Pentru că ochii lui ajung ca un izvor de apă până la doi ani şi mai mult. Iar după trecerea acestora, intră în pacea gândurilor, iar din pacea gândurilor intră, atât cât încape firea, în acea odihnă despre care a vorbit Sfântul Pavel. Din odihna pe care o dă pacea [gândurilor], mintea începe să contemple tainele, iar atunci Sfântul Duh începe să-i descopere cele cereşti şi Dumnezeu locuieşte în ea şi ridică în ea roadele Duhului, iar din aceasta simte, într-un chip nedesluşit şi ca în ghicitură, schimbarea cea viitoare pe care întreaga făptură o va primi la înnoirea tuturor.

Acestea le-am scris spre ajutorul şi folosul meu şi al oricărui cititor al acestei scrieri, după cum le-am primit din contemplarea Scripturilor şi de la guri adevărate şi puţin din proprie experienţă, ca să-mi fie de ajutor, prin rugăciunile celor ce găsesc folos din ele, pentru că am trudit la ele.

Ascultă, iarăşi, ceea ce urmează să-ţi spun acum, lucru pe care l-am învăţat de la o gură nemincinoasă! Când intri în locul păcii gândurilor, atunci mulţimea lacrimilor este luată de la tine şi, după acestea, îţi vin lacrimile cu măsura cuvenită.

Acesta este cu precizie adevărul, ca să spun pe scurt, şi este crezut de către toată Biserica.”

Cuvântul 12 propune o adevărată antropologie mistică, în care lacrimile devin criteriul trecerii de la omul vechi la omul nou. Textul nu dezvoltă o simplă temă a pocăinței, ci descrie o mișcare ontologică: ieșirea minții din captivitatea lumii și nașterea unei vieți lăuntrice transfigurate de har.

Isaac începe printr-o avertizare severă: efortul ascetic exterior, chiar dus până la extreme („dacă te spânzuri pe tine însuți de pleoape”), nu este dovadă a înaintării duhovnicești. Asceza poate rămâne un act al „omului dinafară”, în timp ce „omul dinlăuntru” rămâne neroditor. Există o nevoință care poate impresiona prin asprime, dar care rămâne la nivelul omului exterior. Practicile religioase, chiar severe, nu sunt dovada unei transformări reale dacă inima rămâne neschimbată. În această perspectivă, ascetismul poate deveni o formă subtilă de autoafirmare sau de adaptare religioasă la o mentalitate lumească.

Distincția dintre exterior și interior este fundamentală. Omul lăuntric nu rodește prin constrângere, ci prin înmuierea inimii. Abia când conștiința se frânge și se deschide spre Dumnezeu începe adevărata lucrare duhovnicească. Această frângere nu este o distrugere a persoanei, ci începutul unei regenerări.

Isaac distinge între două forme ale plânsului duhovnicesc. Prima este intermitentă și apare în momente de rugăciune adâncă sau de contemplare. Ea este o mângâiere acordată celui ce se nevoiește. A doua este continuă, persistentă, transformând întreaga existență într-o stare de sensibilitate duhovnicească. Această formă indică o lucrare intensă a harului, o purificare care pătrunde toate nivelurile ființei.

Totuși, nici această stare nu este finală. Lacrimile abundente pregătesc un alt stadiu: pacea gândurilor. Pe măsură ce nașterea lăuntrică se împlinește, plânsul se liniștește. Harul nu mai lucrează prin zguduire și străpungere, ci prin stabilitate și lumină interioară. Deși descrie stări înalte, Isaac le plasează în cadrul tradiției Bisericii. Experiența nu este o aventură individualistă, ci o moștenire transmisă și verificată în comunitatea credinței. În același timp, autorul își afirmă smerenia, recunoscând că vorbește din ascultare și din puțină experiență personală. Această atitudine confirmă autenticitatea parcursului: adevărata cunoaștere duhovnicească este inseparabilă de smerenie.

Cuvântul 12 oferă o teologie profundă a transformării interioare. Lacrimile sunt prezentate ca moment al nașterii omului nou, ca trecere din captivitatea lumii în libertatea harului. Ele nu sunt un scop în sine, ci o etapă necesară în procesul maturizării duhovnicești. După ele urmează pacea, iar din pace – contemplația și pregustarea înnoirii tuturor lucrurilor.