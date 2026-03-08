Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, prăznuit la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca | 2026

În Duminica a 2-a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama), 8 martie 2026, zi în care este prăznuit și Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj a fost canonizat în anul 2024, împreună cu alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea, iar proclamarea solemnă a canonizării a avut loc la data de 4 februarie 2025, în Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române (1925). De asemenea, proclamarea locală a canonizării sfântului a avut loc anul trecut, în data de 25 martie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

De la ora 10:00, cei doi ierarhi, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, au oficiat Sfânta Liturghie arhierească. Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu, în frunte cu arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Sfântul Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, mărturisitor pentru Hristos”, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri” (Matei 10, 32-33).

Ierarhul a evocat viața, curajul, jertfa și mucenicia Sfântului Liviu Galaction, care a suferit pentru apărarea credinței și pentru catehizarea credincioșilor, pentru ora de Religie, fiind întemnițat de regimul comunist.

„L-a mărturisit pe Hristos fără să facă politică și a avut o statură dreaptă. Ar trebui să ne străduim ca ora de Religie să fie tratată cu multă seriozitate de copiii noștri, pentru că Sfântul Liviu Galaction a murit pentru apărarea ei. După 1990 ne-am bucurat cu toții când ora de Religie a putut fi reintrodusă în programa școlară. Constat și eu, așa cum constatați și frățiile voastre, că, cel puțin teoretic, mai toți copiii fac religie la școală, dar duminica, la biserică, ce procent dintre ei vin? Observați și frățiile voastre. Prin urmare, ne revine nouă această sarcină: să le spunem și să le punem la inimă că pentru ora de Religie a murit Sfântul Liviu Galaction, slujitor al Catedralei din Cluj, rector al Academiei Teologice, vicar administrativ, iubitor al lui Hristos și tată a trei copii. Privim în sus și admirăm credința și seriozitatea lui. De aceea, ora de Religie trebuie tratată cu multă seriozitate”, a subliniat ierarhul.

La finalul predicii, Înaltpreasfinția Sa le-a felicitat pe toate credincioasele cu ocazia Zilei de 8 Martie, dorindu-le „ani mulți, liniște și bucurie sufletească”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

La Sfânta Liturghie au luat parte oficialități militare și civile, oameni de cultură și numeroși credincioși clujeni. Mulți din cei prezenți au participat la slujbă în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de cei doi ierarhi pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

Ajunul Prăznuirii Sf. Liviu Galaction

În ajunul prăznuirii Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, sâmbătă seara, 7 martie, de la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat slujba Vecerniei cu Litie. La începutul slujbei, ierarhul a sfințit icoana Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, care a fost adusă în procesiune de la Centrul Eparhial și a fost așezată în Catedrala Mitropolitană, unde va rămâne definitiv spre închinarea credincioșilor.

Scurtă biografie

Liviu-Galaction Munteanu s-a născut la data de 16 mai 1898, în localitatea Cristian, județul Brașov, în familia învățătorilor Munteanu Nicolae și Maria (născută Bârsan). S-a format ca teolog la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov și la Institutul Teologic din Sibiu, apoi la Facultatea de Teologie din Cernăuți, unde a obținut și doctoratul. La 17 februarie 1927, a fost hirotonit preot de Episcopul Nicolae Ivan, care l-a numit profesor la Academia Teologică din Cluj, ajungând astfel titularul cursului de Noul Testament, duhovnic, apoi chiar rector al acestei instituții. În timpul ocupației horthyste, părintele Liviu-Galaction a rămas la Cluj, alături de Episcopul Nicolae Colan, insuflând speranță românilor asupriți și salvând vieți, inclusiv trei tineri evrei de la deportare.

După instalarea regimului comunist, a fost înlăturat din învățământ și, în 1952, Institutul Teologic din Cluj, pe care îl conducea, a fost desființat. Din anul 1952, a fost numit preot slujitor la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Bistrița, iar în anul 1958, a fost numit vicar administrativ de Arhiepiscopul Teofil Herineanu, sub ascultarea căruia, împreună cu părintele profesor Ioan Bunea, a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor și adulților, fapt care l-a adus în atenția Securității. A fost anchetat, iar în 1959, condamnat la 17 ani de temniță grea, iar după recurs, la 8 ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”. A fost închis în penitenciarele Gherla și Aiud. A murit în 8 martie 1961, la închisoarea Aiud, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus de regimul comunist.

Argumentele locale pentru canonizare au fost aprobate în cadrul unei ședințe de lucru a ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, în ianuarie 2021. De asemenea, la data de 20 iunie 2022, în ședința de lucru a Sinodului Mitropoliei Clujului, au fost discutate și analizate aspecte legate de proiectele de texte liturgice întocmite în vederea canonizării părintelui Liviu Galaction Munteanu.

În ședința de lucru din 25 februarie 2021, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis începerea demersurilor de canonizare a unor mărturisitori și mari duhovnici misionari români persecutați sau martirizați de regimul comunist, printre care s-a aflat și părintele Liviu Galaction Munteanu, propus pentru canonizare în anul 2025, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române (1885) și a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române (1925).

Astfel, după îndeplinirea tuturor demersurilor, în ședința de lucru din 11-12 iulie 2024, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 noi sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea, printre care se numără și părintele Liviu Galaction Munteanu, fiindu-i atribuită titulatura „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”, cu cinstire în ziua de 8 martie, ziua trecerii sale la Domnul, în închisoarea de la Aiud.

Proclamarea solemnă a canonizării celor 16 sfinți a avut loc în data de 4 februarie 2025, în Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române (1925). Proclamarea locală a canonizării Sfântului Mucenic Liviu-Galaction a avut loc marți, 25 martie 2025, de Praznicul Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu ocazia hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Citește și Sf. Pr. Mc. Liviu-Galaction de la Cluj – Sinaxar

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului