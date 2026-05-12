Sfântul Serafim cel Răbdător – mărturie de credință în vremuri grele

Emisiunea „Viața Bisericii” propune, în această ediție, o întâlnire dedicată uneia dintre personalitățile duhovnicești recent înscrise în calendarul sfinților români: Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător, canonizat de Patriarhia Română în Anul Centenar al Patriarhiei Române.

Invitatul ediției este dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, diacon, doctor în istorie, doctor în teologie, cercetător științific în cadrul Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române și profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Împreună vom descoperi viața, nevoințele și mărturia duhovnicească a acestui sfânt contemporan, a cărui răbdare în suferință, smerenie și credință statornică au devenit pentru mulți credincioși adevărate repere de viață creștină.

Dialogul va aduce în atenție contextul canonizării sale în anul centenar al Patriarhiei Române, semnificația duhovnicească a acestei recunoașteri, dar și felul în care modelele de sfințenie apropiate de timpul nostru continuă să vorbească omului contemporan despre puterea credinței, a răbdării și a nădejdii.

Vom vorbi, de asemenea, despre rolul memoriei spirituale în viața Bisericii, despre importanța recuperării și cinstirii marilor mărturisitori ai credinței, dar și despre actualitatea exemplului oferit de Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător într-o lume marcată de neliniște, grabă și încercări.

O ediție despre sfințenie, răbdare și puterea discretă a credinței trăite cu smerenie și statornicie.