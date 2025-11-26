Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor, cinstit în școlile și instituțiile educaționale din Arhiepiscopia Clujului

Sfântul Stelian Paflagonul, pomenit în fiecare an pe 26 noiembrie, este cinstit în mod deosebit în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, acolo unde mai multe instituții educaționale îl au ca ocrotitor spiritual. Ziua dedicată acestui sfânt atât de iubit – protector al copiilor, al mamelor și al familiei creștine – devine, în fiecare an, un prilej de rugăciune, recunoștință și reflecție asupra darului copiilor în viața comunității.

Grădinița „Sfântul Stelian” din Cluj-Napoca

Instituția aflată sub oblăduirea sfântului este Grădinița „Sfântul Stelian” din Cluj-Napoca, unitate patronată de Arhiepiscopia Clujului și situată în inima orașului, pe strada Iuliu Maniu nr. 31.

Deschisă în anul școlar 2008–2009, grădinița le oferă copiilor un spațiu modern și sigur, programe educaționale adaptate nevoilor fiecărei vârste și activități care stimulează creativitatea: pictură, muzică, sport, limbi străine.

În această zi de hram, cadrele didactice și copiii au evocat cu emoție exemplul Sfântului Stelian, cel care, potrivit tradiției, și-a închinat viața ocrotirii celor mici și alinării suferințelor lor.

Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița

La Bistrița, școala primară ce poartă numele sfântului a pregătit un program special dedicat părinților și profesorilor. Activitatea școlii se desfășoară în cadrul Centrului social-educativ „Grigore Pletosu”, situat pe strada Alexandru Odobescu nr. 4, unde instituția funcționează într-un mediu modern, atent organizat pentru nevoile elevilor.

Marți, 25 noiembrie, în ajunul sărbătorii, au debutat Zilele Școlii „Sfântul Stelian”, printr-o conferință dedicată unui subiect actual și profund: „Provocări cotidiene în educarea copiilor. Perspective pluridisciplinare”.

Au conferențiat două personalități care privesc educația copilului din unghiuri complementare: asist. univ. dr. Heidi Adumitrăchioaiei, medic pediatru și cadru universitar la UMF Cluj-Napoca și pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican Manci, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și director al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”.

Întâlnirea a fost un dialog deschis despre nevoile copilului în societatea actuală, despre echilibrul dintre viața de familie, școală și mediul digital, dar și despre importanța colaborării între părinți, profesori și specialiști.

Momentul artistic, oferit de tinerii Asociației Tinerilor Creștini Ortodocși Bistrița, a completat în mod firesc atmosfera de sărbătoare.

Astăzi, 26 noiembrie, elevii și cadrele didactice au participat la Sfânta Liturghie, așezând întreaga activitate sub binecuvântarea sfântului ocrotitor.

Tot în aceste zile, școala a primit vizita experților ARACIP, în vederea autorizării pentru nivelul gimnazial. Evaluarea infrastructurii, documentelor și resurselor educaționale s-a încheiat cu confirmarea îndeplinirii tuturor indicatorilor prevăzuți de legislație.

Managerul școlii, pr. Tudor Mudure-Iacob, a subliniat că aceasta reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea instituției: „Este un pas firesc și dorit. Ne pregătim cu responsabilitate pentru a primi, din anul școlar 2026–2027, și elevi de gimnaziu, încredințați unei echipe didactice solide și dedicate”.

Capela școlară de la Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin

În Huedin, capela școlară a Liceului Tehnologic „Vlădeasa” și-a serbat, în avans, ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Stelian Paflagonul, marți, 25 noiembrie. În prezența elevilor și cadrelor didactice, pr. Dan Lupuțan, protopopul de Huedin, și pr. Tudor Petrovici, paroh la Huedin II, au săvârșit Acatistul Sfântului Stelian și rugăciuni de binecuvântare pentru elevi și profesori.

În cuvântul adresat celor prezenți, părintele protopop Dan Lupuțan a vorbit despre Sfinții Stelian și Ecaterina, îndemnându-i pe elevi să îi ia ca modele de viață și să le ceară ajutorul în toate încercările și situațiile cu care se confruntă.

Elevii din clasa pregătitoare au fost împărtășiți, iar la final, copiii au intonat mai multe colinde, au fost miruiți și au primit câte o iconiță, ca binecuvântare de hram.

În cadrul momentului festiv, a luat cuvântul și doamna Gabriela Greble, profesor de Religie Ortodoxă și coordonator al cercului metodic Huedin, care a mulțumit tuturor pentru implicarea în desfășurarea hramului și pentru sprijinul acordat activităților pastoral-educative din școală.

Sfântul Stelian Paflagonul

Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 26 noiembrie în fiecare an pe Sfântul Stelian Paflagonul. Un fragment din moaştele Sfântului Stelian sunt adăpostite de Biserica Lucaci din centrul Bucureştiului, încă din 1736, fiind dăruite comunităţii de aici de Mitropolitul Ştefan al Ţării Româneşti, ctitorul sfântului locaş. Cu acest prilej astăzi lăcaşul de cult îşi sărbătoreşte hramul.

Sfântul Stelian a trăit în urmă cu 1300 de ani în provincia Paflagonia din Asia Mică, teritoriul Turciei de astăzi. După moartea părinţilor şi a fraţilor săi, la o vârstă potrivită, plin de iubire dumnezeiască şi povăţuit de Duhul Sfânt, el şi-a împărţit averea săracilor şi s-a retras în pustiu, pentru a se adânci în rugăciune şi cunoaşterea lui Dumnezeu. A intrat într-o peşteră unde primea hrană de la înger. Viaţa sa de rugăciune l-a învrednicit de darul facerii de minuni, pe care l-a folosit mai ales în vindecarea copiilor chinuiţi de diferite boli.

Sfântul Stelian Paflagonul este considerat ocrotitor al pruncilor şi al familiei creştine. Viaţa sa de rugăciune, râvna şi iubirea de Dumnezeu l-au învrednicit de darul facerii de minuni, tămăduindu-i mai ales pe copiii bolnavi. Mai multe detalii a oferit părintele consilier patriarhal Florin Şerbănescu, parohul Bisericii Lucaci din Bucureşti: „Aflând de rugăciunile sale foarte puternice, tot mai mulţi oameni se duceau şi îi cereau în mod special să rostească rugăciuni pentru salvarea copiilor lor. Astfel, din punctul acesta de vedere, minunile sale au fost deosebite deoarece rugăciunile sale au fost ascultate de Dumnezeu şi molima aceasta s-a oprit ca efect direct al nevoinţei în rugăciune a Sfântului Cuvios Stelian. În aşa măsură a fost bineplăcută rugăciunea sa înaintea lui Dumnezeu, încât el a rămas în conştiinţa creştinilor din ţara Paflagoniei şi a apoi în conştiinţa creştinătăţii din Răsăritul Ortodox, ca un ocrotitor al copiilor şi al familiei prin excelenţă”.

Dar, spre deosebire de alţi pustnici, el nu s-a retras cu totul din lume, ci, din dragoste pentru oameni, mergea printre ei şi îi ajuta, întorcându-se apoi la chilie pentru odihnă. Într-unul din drumurile sale, Sfântul Stelian a pus mâna pe creştetul unui copil suferind şi acesta s-a tămăduit imediat şi de atunci sfântul a început să fie căutat de oameni aflaţi în suferinţă, copii, tineri sau bătrâni. Aceştia, prin rugăciunea sfântului, dar şi prin rugăciunea şi credinţa lor, luau tămăduire de la Dumnezeu. Astfel, prin grija faţă de copii şi familii, prin tămăduirea copiilor, dar şi prin ajutorul dat mamelor, Sfântul Stelian avea să devină ocrotitorul copiilor şi al familiei în general. Grija sa pentru copii se vedea mereu pe chipul său. Era mereu blând, binevoitor, plin de dragoste pentru cei din jur, având mereu un cuvânt de mângâiere pentru fiecare.