Sfântul Teodor Studitul, cateheza 65 la Buna Vestire

Cateheza 65 a Sfântul Teodor Studitul, dedicată praznicului Buna Vestire, se înscrie într-un registru teologic și ascetic profund, în care reflecția dogmatică se împletește cu îndemnul moral. Textul nu este doar o simplă omilie festivă, ci o meditație asupra fecioriei ca virtute supremă, văzută în lumina evenimentului întrupării și a luptei duhovnicești.

Cateheza 65 debutează astfel: ,,Frați și părinți, fiindcă a venit Buna Vestire, voi încerca să vă vorbesc câteva lucruri despre Buna Vestire, arătând de aici că mare este făgăduința fecioriei, ceea ce fie să fim și noi învredniciți să îmbrățișăm. Cui a spus îngerul Gavriil: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!? Nu Sfintei Fecioare Maria? Și din cine luând trup S-a înomenit Însuși Dumnezeu Cuvântul? Nu din Însăși fericita Fecioară? Prin urmare, fecioria este cea care a odrăslit viața tuturor. Fecioria este împărăteasa virtuților. Fecioria este mireasa și purtătoarea de grijă a lui Hristos. Și dacă vreți, să ascultăm pe fericitul Pavel, zicând: Cel necăsătorit se îngrijește de cele ale Domnului, cum să placă Domnului. Iar cel ce s-a căsătorit se îngrijește de cele ale lumii, cum să placă femeii. Și este împărțire: și femeia nemăritată și fecioara poartă grijă de cele ale Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul, și cu duhul. Iar cea care s-a măritat poartă grijă de cele ale lumii, cum să placă bărbatului. Vedeți sensul cuvântului, cum căsătoria nu lasă timp să se îngrijească de cele ale Domnului, ci de cele ale lumii? Prin feciorie, așadar, este moștenită partea cea bună. Dar și în Împărăția cerurilor fecioria are întâietate. Și este scris în Apocalipsa Sfântului Ioan așa: Aceștia sunt cei care nu s-au întinat cu femei. Căci feciorelnici sunt.

Aceștia sunt cei care merg după Miel oriunde Se va duce. O, întâietate, de care au fost învredniciți cei ce au ales fecioria, cei ce au urmat lui Hristos și care se bucură împreună cu El! Dar să luăm aminte, fraților, pe cât este de mare și mai presus de fire această ispravă, pe atât diavolul, stricătorul vieții noastre, mai presus de toate celelalte patimi, în aceasta încearcă să ne arunce. Și pe câți i-a doborât din veac, cine i-ar putea număra? Cum am auzit eu de la cei ce știu bine că și acum în Asia unui bărbat care se nevoia de mulți ani și care era minunat cu viața, atâta a izbutit balaurul să-i pună piedică, încât l-a făcut nu numai să-și tăgăduiască sfânta schimă, ci să ducă și o femeie în adulter. Ce este mai jalnic decât aceasta? Și așa sunt meșteșugurile și isprăvile diavolului.”

În centrul discursului se află figura Fecioara Maria, ca model desăvârșit al fecioriei și ca spațiu ales al întrupării lui Dumnezeu. Întrebările retorice ale autorului („Cui a spus îngerul Gavriil…?”) nu urmăresc să aducă informație nouă, ci să întărească evidența unei realități teologice fundamentale: fecioria nu este doar o stare morală, ci o condiție teofanică, un loc al întâlnirii dintre divin și uman. Astfel, întruparea Întruparea lui Hristos devine argumentul suprem în favoarea superiorității fecioriei.

Sf. Teodor Studitul construiește apoi o adevărată „teologie a fecioriei”, folosind imagini puternice și metafore regale: fecioria este „împărăteasa virtuților”, „mireasa lui Hristos”. Aceste formulări nu sunt întâmplătoare, ci reflectă o viziune ascetică specifică monahismului bizantin, în care renunțarea la lume nu este o pierdere, ci o dobândire a unei relații privilegiate cu Dumnezeu. În acest sens, autorul invocă autoritatea Sfântul Apostol Pavel, citând din epistolele sale pentru a sublinia tensiunea dintre viața căsătorită și cea dedicată exclusiv lui Dumnezeu. Interpretarea paulină este una accentuat ascetică: căsătoria, deși legitimă, este văzută ca o împărțire a grijilor, în timp ce fecioria permite o concentrare deplină asupra celor dumnezeiești.

Cateheza 65 la Buna Vestire este o sinteză între teologie dogmatică, antropologie ascetică și îndemn moral. Fecioria este prezentată nu doar ca o virtute individuală, ci ca o realitate cosmică și eshatologică, inaugurată prin Iisus Hristos și întruparea Sa din Fecioara Maria. În același timp, textul avertizează asupra riscurilor și ispitelor care însoțesc această cale, invitând la discernământ, smerenie și perseverență