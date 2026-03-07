Radio Renașterea

Sfinţii Bisericii ne arată drumul spre cer | Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj:

„Sfinţii Bisericii sunt pilda vie a trăirii neajunsurilor și nădejdii inerente a misionarismului creștin. Ei întruchipează realizarea tuturor prevederilor Mântuitorului, suferă cu curaj în lume și dobândesc fericirea cerească. Exemplul lor ne arată deci și nouă drumul spre cer. Ei singuri au urmat drumul cel drept al vieţii, ei singuri au ajuns la ţinta fericită. Cine sunt? Tot atâţia muritori care au înţeles să trăiască desăvârșirea creștină. Tot atâtea exemple a ceea ce trebuie să fim fiecare dintre noi.”

