„Sfinții mărturisitori sunt repere pentru creștinii de azi” – IPS Andrei către pelerinii de la Nicula

„Să fim contagioși cu credința noastră, să-i influențăm și pe alții, să vină duminica la biserică. Dacă ne ținem de Biserică, nu ne pierdem, nu ne prăpădim” – acesta a fost îndemnul transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, miilor de credincioși prezenți în această seară la slujbele din ajunul hramului Mănăstirii Nicula, evocând jertfa sfinților mărturisitori din veacul al XX-lea.

În cuvântul său de învățătură, ierarhul a vorbit despre câțiva dintre cei 16 preoți și monahi români canonizați anul trecut de Sfântul Sinod, subliniind curajul, credința și statornicia lor în fața prigoanei comuniste. Între aceștia, i-a amintit pe părinții Paisie Olaru și Cleopa Ilie de la Sihăstria, cunoscuți pentru darul catehizării și pentru sfaturile de viață creștină, precum și pe părintele Dometie de la Mănăstirea Râmeț, numit „cel milostiv” pentru dragostea față de cei săraci.

Un loc aparte a fost acordat Sfântului Cuvios Mărturisitor Liviu Galaction Munteanu de la Cluj, fost rector al Academiei Teologice și vicar administrativ, arestat și martirizat la Aiud pentru inițiativa de a organiza o programă de catehizare a copiilor și tinerilor. „A murit pentru ora de religie”, a subliniat IPS Andrei, evocând ultimele sale cuvinte adresate soției, înainte de a fi dus în temniță: „Draga Sisi, în lumea aceasta noi nu ne mai vedem”.

Mesajul ierarhului a fost unul de chemare la misiune creștină, îndemnându-i pe pelerini să transmită mai departe credința și să fie exemple pentru cei din jur.

În această seară, în ajunul hramului „Adormirea Maicii Domnului”, zeci de mii de pelerini au participat la slujba Vecerniei cu Litie, oficiată pe Altarul de vară de IPS Andrei, alături de PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, și un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și arhid. prof. Daniel Frumos. La final, conform tradiției, IPS Andrei a cântat împreună cu miile de credincioși priceasna „O, Măicuță Sfântă”.