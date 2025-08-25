Radio Renașterea

Sfinții Părinți sunt măsura și îndreptarul a tot ce este ortodox | Sfantul Iustin Popovici

Vorbe de înțelepciune

Sfantul Iustin Popovici:

„Sfinții Părinți sunt măsura și îndreptarul a tot ce este ortodox. Ce nu este de la ei și în duhul lor nu este ortodox. Viețile sfinților înseamnă dogmatică aplicată.”

