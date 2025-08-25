Sfinții Părinți sunt măsura și îndreptarul a tot ce este ortodox | Sfantul Iustin Popovici

Sfantul Iustin Popovici:
„Sfinții Părinți sunt măsura și îndreptarul a tot ce este ortodox. Ce nu este de la ei și în duhul lor nu este ortodox. Viețile sfinților înseamnă dogmatică aplicată.”
Sfântul Ioan Evanghelistul: „Dar cel ce are bogăţia lumii şi-l vede pe fratele său în lipsuri şi inima şi-o'nchide faţă de el, cum rămâne'ntru el iubirea lui Dumnezeu? Copilaşii mei, să nu iubim cu vorba, nici cu vorbirea, ci'n faptă şi'n adevăr."
Sfântul Siluan Athonitul: „Sufletul, când se roagă pentru lume, ştie mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, ştie şi care sunt nevoile oamenilor, şi îl doare pentru ei. Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări, şi nici aia adevărat; ele aduc...
Maica Gavrilia Papaiannis: „Nu există nicio putere mai mare pe pământ decât dragostea, care este sinonimă cu rugăciunea și modul în care aceasta se manifestă în momentele dificile de tăcere.”
Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina: „Nădejdea în Dumnezeu nu poate sfârşi niciodată în deznădejde. Ispitele aduc smerita cugetare. Dumnezeu ştie cât poate răbda fiecare dintre noi şi îngăduie ispitele după puterea noastră. Însă trebuie ca şi noi să fim cu...
Sfântul Paisie Aghioritul: „Oamenii care au dragoste și bunătate se aseamănă cu îngerii care transmit bucurie și veselie, oriunde s-ar afla.”
Sfantul Talasie Libianul: „Împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune. Cine le dobândește pe acestea, viețuiește în ceruri."