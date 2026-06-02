Sfințirea Altarului de vară din filia Fiad, protopopiatul Năsăud

În a treia zi de Rusalii, marți, 2 iunie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat, pentru prima dată, în mijlocul credincioșilor din filia Fiad, parohia Telciu II, protopopiatul Năsăud.

De la ora 10:00, ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a noului altar de vară al filiei, construit în proximitatea bisericii din localitate, precum și a ultimelor lucrări de renovare și înfrumusețare ale lăcașului de cult.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – părintele arhidiacon Claudiu Grama, protopopul de Năsăud – părintele Ovidiu Sermeșan, protopopul municipiului Cluj-Napoca – părintele Alexandru Ciui, proin-protopopul de Năsăud – părintele Ioan Dâmbu, preotul paroh al parohiei Telciu II – părintele Anton-Viorel Pop, preotul paroh al parohiei Telciu I – părintele Ioan-Dănuț Părăscan, precum și alți clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Misiunea femeii creștine”. În cadrul acestuia, ierarhul a evidențiat importanța educației creștine oferite la nivel familial.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal „Theotokos”. La momentul chinonicului, interpreții de muzică populară Domnica Dologa și Alexandru Pugna, precum și corul Bisericii Ortodoxe din Telciu, au interpretat pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Anton-Viorel Pop a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei. În semn de prețuire și recunoștință, Înaltpreasfinției Sale i-a oferit o icoană cu chipul Sfântului Apostol Andrei.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a hirotesit întru iconom pe preotul paroh Anton-Viorel Pop.

Totodată, primarul comunei Telciu, domnul Sever Mureșan, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. Viceprimarul comunei Telciu, domnul Ioan Cordoș, a primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. De asemenea, domnului Ioan Peter i-a fost conferit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, iar familia Cira Gheorghe și Saveta a primit Gramata Mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură. Domnului Dumitru Bumbu i-a fost acordată Diploma Omagială „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”. Membrii și membrele Consiliului Local al comunei Telciu, ai Consiliului Parohial și ai Comitetului Parohial au primit diplome de aleasă cinstire.

La slujbă au participat numeroși credincioși, alături de oficialități locale.

Scurt istoric

Satul Fiad este situat în comuna Telciu, judetul Bistrița-Năsăud, în vecinătatea comunelor Romuli, Zagra (BN) și Dragomirești (MM).

Satul a fost înființat în anul 1950 printr-o lege de reorganizare a României. Valea Fiadului, care se întinde pe aproximativ 10 kilometri, până la poalele Țibleșului, a fost locuită veacuri de-a rândul de oameni harnici și credincioși, care s-au îndeletnicit cu creșterea animalelor și exploatarea forestieră.

Prima infrastructură de anvergură a fost Calea Ferată Forestieră, construită în perioada interbelică, parte a unui proiect mai amplu de exploatare a pădurii. Ulterior, linia ferată a fost desființată, iar pe amplasamentul ei s-a construit drumul auto. Astfel, generații întregi au muncit, atât în exploatarea lemnului, cât și în gospodăriile proprii, pentru a pune o pâine pe masă.

În ceea ce privește educația și viața spirituală, în anii ‘30 s-a construit prima Biserică, în deal ,,La Furcituri”.

În aceeași perioadă, respectiv 1935, a fost înființată și școala primară, care a funcționat până în anii 2000, iar apoi s-a închis.

Biserica a fost demontată și adusă lângă drum pe terenul donat de familia Dumitru și Victoria Telcean între anii 1953-1954. Fiind o construcție din lemn, Biserica a avut nevoie de lucrări permanente de întreținere și conservare, ceea ce s-a întâmplat prin grija preoților din Telciu, care au slujit aici alternativ.

Biserica se afla într-o stare bună, fiind acoperită cu tablă și izolată. În anul 2026 s-a construit un altar de vară în curtea Bisericii, întrucât, în perioada verii, fiii satului se întorc în locul unde au crescut.

Un moment istoric s-a petrecut la data de 2 iunie 2026, când Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a oficiat prima Liturghie Arhierească în acest loc binecuvântat. Deși populația a scăzut vertiginos, Biserica rămâne un loc de întâlnire pentru fiii satului.

Text și foto: Dragoș Stroian