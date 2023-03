Sfințirea ansamblului parohial din cartierul clujean Borhanci

În Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul), 26 martie 2023, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din cartierul clujean Borhanci, cu prilejul sfințirii ansamblului parohial din proximitatea bisericii. Acesta este format din casă parohială, centru catehetic și capelă mortuară.

De la ora 10:00, în biserica parohială, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Dumitru Boca, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, inspectorul eparhial – preotul Vasile Nemeș, protopopul de Cluj II – preotul Alexandru Constantin Ciui, preotul paroh Mircea Lucian Man și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care, pornind de la învățăturile Sfântului Ioan Scărarul, a spus că „rugăciunea, postul și spovedania sunt arme imbatabile în lupta cu răul”.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La chinonic, interpretele de muzică populară Oana Font, Ana-Georgeta Balla și Narcisa Balla, precum și Mihai Baciu, elev în clasa a V-a la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, au interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, părintele paroh Mircea-Lucian Man a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare. Totodată, în semn de prețuire și respect, Înaltpreasfinției Sale i-a oferit o cruce pectorală și un engolpion.

Pentru întreaga activitate pastorală și administrativă desfășurată în cei 24 de ani de slujire sacerdotală, Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei i-a acordat preotului paroh Mircea-Lucian Man Crucea Transilvană pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, iar domnului Aurel Balea i-a acordat Crucea Transilvană pentru mireni. Preotului pensionar Matei Viluc, slujitor în cadrul parohiei, i-a oferit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru clerici, iar domnilor Ioan Drimuș și Marcel Bonțidean le-a acordat Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. Doamnei preotese Simona-Victorița Man i-a conferit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, domnului Liviu Bunea i-a acordat Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, Consiliului și Comitetului parohial le-a oferit diplome de aleasă cinstire, precum și altor binefăcători. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești.

La finalul Liturghiei, Înaltpreasfinția Sa a sfințit ansamblului parohial format din casă parohială, centru catehetic și capelă mortuară. Ansamblul a fost construit în proximitatea bisericii, în perioada 2019-2022. La finalul slujbei de sfințire, ierarhul a dăruit familiei părintelui Man o icoană cu Răstignirea Domnului.

Scurt istoric

Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Borhanci a fost înființată în anul 1958, prin purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu, avându-l ca prim păstor pe preotul Traian Man. Zona a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare imobiliară și demografică sporită.

Între anii 1961-1965, vrednicul preot Ioan Rușdea a ridicat în Borhanci, pe un teren donat de familia Hoda, o capelă cu hramul „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul”, în formă de navă bizantină. Cu timpul, prin strădania credincioșilor și a preoților slujitori, capela a fost împodobită cu un iconostas, cu icoane pictate de pictorul Vasile Hudici, a fost înzestrată cu un clopot, iar în jurul ei a fost amenajat, începând cu anul 1971, un cimitir.

Pentru a răspunde nevoilor comunității ortodoxe, care a crescut considerabil sub aspect numeric, din dorința credincioșilor, în luna iunie 2008, au început lucrările de construcție a noii biserici, zidită pe locul vechii capele, care a funcționat mai bine de 50 de ani. Proiectul bisericii, care are formă de navă bizantină, cu un turn clopotniță, a fost realizat de ing. Vasile Ofrim și ing. Daniel Plohod din Cluj-Napoca. Construcția întregii biserici a fost realizată între anii 2008-2012, sub coordonarea preotului paroh Mircea Lucian Man. Între anii 2011-2012, biserica a fost pictată, în tehnica frescă, de pictorul Alexandru Crișan și de echipa domniei sale. La data de 24 iunie 2012, lăcașul de cult a fost sfințit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Din anul 2009 până în prezent, comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Mircea-Lucian Man.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului