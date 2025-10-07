Sfințirea Așezământului de copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis” din Parohia Cornești

Marți, 7 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Cornești, Protopopiatul Huedin, județul Cluj, cu prilejul sfințirii Așezământului de copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis”.

De la ora 10:00, în biserica parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, consilierul economic al Arhiepiscopiei Alba Iuliei – arhidiaconul Rafael Orzeiu, protopopul de Huedin – preotul Dan Ionuț Lupuțan, pr. prof. emerit Vasile Stanciu – cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, preotul paroh Dănuț Gheorghe Pintea, arhid. prof. Cristian Andrei Hideg – cadru didactic la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, inspectorul financiar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei – arhid. Gheorghe Eustratie Pintea, duhovnicul Mănăstirii Florești și coordonatorului Așezământului de copii „Sfântul Onufrie cel Mare” – arhimandritul Visarion Pașca, duhovnicul Mănăstirii Salva – protosinghelul Mihail Nagy, precum și alți clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, pornind de la versetele scripturistice: „Podoaba lor nu e cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe, ci e omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu” (I Petru 3, 3-4), a vorbit despre implicarea duhovnicească a femeii creștine și despre importanța misiunii acesteia în societatea contemporană. Un exemplu concret în acest sens îl reprezintă mulțimea femeilor creștine care au sprijinit edificarea Așezământului de copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis”. De asemenea, a subliniat importanța faptelor milei creștine și l-a felicitat pe părintele paroh Dănuț Gheorghe Pintea pentru bogata activitate social-filantropică.

La momentul rânduit din cadrul Liturghiei, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Ioan Bujor, pe seama Parohiei Cornești, Protopopiatul Huedin.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Parohiei Cornești, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

La finalul slujbei, preotul paroh Dănuț-Gheorghe Pintea a mulțumit Mitropolitului Andrei pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei, în special în edificarea așezământului de copii.

Pentru bogata activitate pastorală, administrativ-gospodărească și social-filantropică desfășurată în cei 42 de ani de slujire sacerdotală, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a acordat parohului Dănuț-Gheorghe Pintea Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici. Părintele Dorin Ioan Martin a fost hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, iar arhidiaconul prof. Cristian Andrei Hideg a primit „Gramata Mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”. Doamna Maria Dan a fost distinsă cu „Crucea Transilvană” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului. Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni a fost conferit domnului arhitect Maier Mihai, domnului arhitect Păușan Răzvan, domnului Guțu Sergiu și domnului Despoiu Dragoș. Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni a fost acordat doamnei Roman Camelia Roxana, doamnei dr. Laza Alexandra și doamnei Mitan Silvia. Domnul Hila Vasile, domnul Oros Daniel și domnul Bordea Adrian au fost distinși cu Ordinul „Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni”. Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni a fost acordat domnului Nicoară Nicolae, domnului Moș Mihai și doamnei dr. Ciuca Delia. De asemenea, Corul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Parohiei Cornești și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Un nou așezământ social pentru copii

După oficierea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat Așezământul de copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis” din cadrul Parohiei Cornești.

Inițiativa construirii așezământului aparține preotului paroh Dănuț-Gheorghe Pintea și reprezintă o șansă la educație și la o viață normală pentru 25 de copii proveniți din familii aflate în dificultate.

Acest proiect social-filantropic este rodul unei lucrări începute cu credință și nădejde încă din 10 august 2021, când a fost pusă piatra de temelie, tot de către Mitropolitul Andrei.

Clădirea a fost ridicată pe trei niveluri (P+E1+M), are o suprafață de aproximativ 850 mp și cuprinde: camere pentru copii – fiecare cu baie proprie, săli de curs, sală de lectură, sală festivă, bibliotecă, cabinet medical, cabinet stomatologic, sală de mese, bucătărie, birouri administrative, arhivă, grupuri sanitare, alte anexe, precum și o curte generoasă cu spații verzi, locuri de joacă și teren de sport sintetic. Toate acestea vor oferi copiilor un mediu sigur și prietenos, așezământul fiind pregătit pentru a primi licența de funcționare.

Conform parohului, „astăzi visul prinde viață și devine un spațiu de lumină, grijă și educație pentru copii, fiind inspirați de modelul Sfintei Sofia și al fiicelor sale – Credința (Pistis), Nădejdea (Elpis) și Dragostea (Agapis) –, și călăuziți de cuvintele Scripturii: «Depinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea» (Pilde 22, 6)”.

Cei care doresc să sprijine în continuare acest proiect de suflet o pot face donând în conturile următoare: Parohia Ortodoxă Cornești (CUI 13592427) LEI: RO65 BRMA 0130 0134 3460 0000 (Banca Românească) sau RO88 BTRL RONC RT06 5292 6801 (Banca Transilvania); EURO (Banca Transilvania): RO38 BTRL EURCR T065 2926 8011.

În prezent, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are 62 de proiecte și programe sociale, prin care oferă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație pentru copii și tineri, alinare pentru cei bolnavi și speranță acolo unde aceasta lipsește. Astfel, conform datelor de anul trecut, prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale, au fost cheltuiți, în scop filantropic, 40.392.686 de lei, fiind ajutate 18.624 de persoane.

Scurt istoric al parohiei

Parohia Ortodoxă Cornești, județul Cluj, aparține de Protopopiatul Huedin și are în patrimoniu două biserici.

Biserica veche, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost construită la începutul anilor 1970, fiind sfințită în 1973, iar în 1996 a fost resfințită după ample lucrări de restaurare și înfrumusețare.

Piatra de temelie a noii biserici parohiale, cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, a fost pusă la 24 iunie 2010. Lucrările de construcție au fost finalizate prin purtarea de grijă și jertfelnicia preotului paroh Dănuț-Gheorghe Pintea, care păstorește comunitatea din anul 1995 până în prezent. Lăcașul de cult a fost sfințit la 14 mai 2017, de patru ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului