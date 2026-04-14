Sfințirea Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Florești

În a treia zi a Sfintelor Paști, marți, 14 aprilie 2026, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Florești, cu prilejul sfințirii noului lăcaș de cult al comunității.

De la ora 8:30, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit slujba de sfințire a bisericii parohiale, cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu”, edificată între 2018-2026. La interior și exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfinţită şi prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de mucenici.

În continuare, în noua biserică parohială, Părintele Mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Cluj I – preotul Dan Hognogi, parohul Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Florești – preotul Dănuț-Gheorghe Gordan, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Domnul Hristos ni se descoperă în Sfânta Liturghie”, în cadrul căruia le-a vorbit credincioșilor despre prezența reală a Mântuitorului Iisus Hristos cel Înviat în Sfânta Euharistie.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Diaconia” al Parohiei Cetatea Fetei din Florești, dirijat de pr. Decebal Gorea. La chinonic, grupul de tineri al parohiei-gazdă, coordonat de Matei Gordan, Alexandra Irimuș și Anastasia Gordan, a interpretat pricesne închinate marelui praznic al Învierii Domnului.

La finalul slujbei, preotul paroh Dănuț-Gheorghe Gordan a mulțumit ierarhului, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor ce au ajutat la edificarea lăcașului de cult. În semn de prețuire și recunoștință, acesta i-a oferit ierarhului o icoană executată în tehnica mozaic cu chipul ocrotitorului Bisericii.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastorală, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe preotul paroh Dănuț-Gheorghe Gordan. Pentru sprijinul și implicarea activă în viața parohiei, mai mulți ctitori au primit distincții din partea ierarhului. Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni a fost acordat domnilor Adrian Moga și Călin Bogdan. Cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni a fost distins domnul Gabriel Jurj, iar domnul Dorian Vinceller a primit Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”. Totodată, doamna preoteasă Cristina Gordan a primit Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură. De asemenea, alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Slujba a fost oficiată în prezența a numeroși credincioși, mulți dintre ei fiind îmbrăcați în straie populare din diferite zone ale țării, în funcție de proveniența fiecărui credincios în parte.

SCURT ISTORIC

Piatra de temelie a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” a fost pusă în 28 mai 2018, a doua zi de Rusalii, de către Mitropolitul Andrei al Clujului.

Lucrările debutează în toamna aceluiaşi an, fiind efectuate de firma S.C. Ved Structuri S.R.L. din Cluj-Napoca, director general fiind dl. ing. Vlas Daniel. Proiectul edificiului aparţine arhitectului Iulian Zima-Chiş şi este biserică în stil bizantin.

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie 2026, a avut loc prima Sfântă Liturghie în interiorul bisericii nou-construite.

În jurul Bisericii s-a format un grup de tineri cu o activitate deosebită, aflat tot sub ocrotirea Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu.

Text și foto: Dragoș Stroian