Sfinţirea capelei de cimitir şi binecuvântarea Monumentului Eroilor din Groşi

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat joi, 1 Decembrie 2022, de Ziua Naţională a României, în Parohia Groşi din apropierea orașului Baia Mare, la mai multe evenimente, moderate de Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească.

Primul dintre ele a fost sfinţirea capelei de cimitir, ridicată la intrarea în localitate, îndeplinind astfel programul eparhial „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară sau de cimitir”. Capela a fost ridicată începând din anul 2018, printr-un efort general la care au participat bunii credincioşi ai Parohiei Groşi, sub părtorirea părintelui Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop, Primăria şi Consiliul Local Groşi, Consiliul Judeţean Maramureş, cărora li s-au adăugat mai mulţi binefăcători şi firme din zonă. Prin lucrările în lemn şi acoperirea cu şindrilă, capela este o clădire tradiţională, iar prin zidărie şi alte realizări tehnice este o lucrare modernă, la standardele zilelor noastre. Pictura a fost realizată de Alexandru Săsărman din Cluj-Napoca.

Al doilea eveniment a fost binecuvântarea de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a Monumentului Eroilor căzuţi în cele două Războaie Mondiale al căror nume se află trecute în piatra monumentului. Cinstirea eroilor din satul Groşi căzuţi în cele două războaie mondiale a fost o preocupare permanentă pentru credincioşii de aici, de-a lungul anilor, ei fiind pomeniţi şi cinstiţi în fiecare an de Ziua Eroilor, la praznicul împărătesc al Înălţării Domnului, în prezenţa întregii comunităţi. Acum au acest monument modern pentru momentele de cinstire, ridicat din granit, amplasat în apropierea capelei mortuare.

„Întâi decembrie 2022 este sărbătoare mare şi importantă în comunitatea de la Groşii Băii Mari, pentru că, iată, le-a ajutat Dumnezeu ca după patru ani să definitiveze lucrările într-un chip minunat la capela de cimitir, o capelă cu elemente maramureşene şi cu acoperiş de şindrilă şi scene foarte frumos pictate înăuntru, iar în vecinătatea capelei au ridicat un monument modern, dar creştin prin faptul că are semnul Sfintei Cruci pe el şi care este ridicat în memoria celor 57 de eroi, care au căzut în primul şi al doilea război mondial din această localitate. Am fost bucuros pentru felul în care s-au pregătit oamenii din Groşi, care sunt credincioşi adevăraţi, cu verticalitate, cu credinţă puternică, cu multă voinţă de a pune lucrurile în rânduială. Părintele Claudiu Pop, care este şi cadru universitar, îşi încheie activitatea aici. Am numit un nou preot, prin concurs, şi, iată, la 10 ani de la începerea activităţii, pleacă prin inaugurarea acestor lucruri importante, pe care le lasă comunităţii. A lucrat împreună cu domnul primar al localităţii, cu domnul Anton Rohian, fost prefect al judeţului, fiu al satului, care, ca responsabili şi conducători ai comunităţii, au reuşit să se pună împreună şi să realizeze aceste proiecte. Suntem fericiţi că au ales ziua de întâi decembrie, pentru că e o zi mare, o zi importantă, sărbătoare naţionalăşi este şi sărbătoarea localităţii şi a comunităţii lor”, a spus Preafinţitul Părinte Episcop Iustin.

Un alt moment important a fost numirea unui nou preot în această parohie, a părintelui Ovidiu Spătar, care vine din Oarţa de Jos, părintele Claudiu Pop slujind de acum la o parohie din Baia Mare. Părintele Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop a fost distins de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu Ordinul Cultural „Nicolae Steinhardt” pentru întreaga activitate de păstorire în această localitate.

Mai mulţi binefăcători au fost distinşi cu Diploma anului omagial pentru efortul ridicării capelei şi a Monumentului Eroilor: primarul Florin Boltea, Consiliul Local al comunei Groşi, fostul prefect Anton Rohian, care s-a zbătut mult pentru aceste două obiective, lucru subliniat şi în foarte frumosul cuvânt adresat consătenilor, Daniel Vărzaru, director al UAC, Sebastian Vereş, Ionuţ Tânc. A fost prezentă la manifestări şi secretara de stat de la Ministerul Familiei, Anca Minodora Costin Hendea. După evenimentele religioase, a urmat spectacolul „Un secol de dor” dedicat Zilei Naţionale a României, în care au evoluat Grigore Leşe împreună cu invitaţii săi. Au urcat pe scenă şi Corul „Angelli” al Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijat de Pr. Dr. Andrei Baboşan, precum şi alte coruri locale.

